Top Girls to jeden z najchętniej słuchanych kobiecych zespołów disco polo w Polsce. Teraz z grupy dobiegły jednak niepokojące wieści. Okazało się, że Weronika Wiśniewska, która dołączyła do zespołu jesienią 2025 roku, trafiła do szpitala po nagłym omdleniu. Wokalistka zespołu Top Girls opublikowała na Instagramie zdjęcie, na którym widać ją leżącą na szpitalnym łóżku, podłączoną do kroplówki.

Wokalistka Top Girls trafiła do szpitala. Lekarze podejrzewają jedno

Weronika Wiśniewska w komentarzu pod zdjęciem ostrzegła swoich fanów. "Uważajcie na siebie..." - napisała, przypominając o konieczności dbania o zdrowie. Po hospitalizacji wokalistka podzieliła się z portalem disco-polo.info kilkoma szczegółami na temat swojego stanu zdrowia. Okazało się, że głównymi objawami, które skłoniły ją do wizyty w szpitalu, były omdlenie i wymioty.

Wiśniewska zdradziła, że lekarze podejrzewają anemię, ale zapewniła, że już jest pod opieką medyczną i wszystko jest pod kontrolą. "Omdlenie i wymioty, podejrzewają anemię, ale już się zajmują mną w szpitalu" - poinformowała. Na razie nie wiadomo, kiedy Weronika będzie mogła wrócić do domu.

Justyna Lubas przeszła septoplastykę po pięciu latach cierpienia

W 2024 roku była wokalistka zespołu Top Girls, Justyna Lubas, poinformowała swoich fanów o niedawno przebytej operacji. Okazało się, że przez ostatnie pięć lat zmagała się z problemami zdrowotnymi związanymi z oddychaniem, które utrudniały jej życie codzienne oraz występy na scenie. Wokalistka zdecydowała się na zabieg septoplastyki, czyli operacji nosa, który miał na celu poprawienie jakości oddychania. Jak sama przyznała na Instagramie, długo zwlekała z podjęciem decyzji o operacji. "Od pięciu lat wzbraniałam się przed nią. Niestety, przez coraz większy problem z oddychaniem, który był uciążliwy podczas koncertów i normalnego życia, zdecydowałam się w końcu na operację. 13 grudnia (...) przeszłam zabieg septoplastyki. Dziękuję doktorowi oraz całemu personelowi medycznemu. Ludzie o złotych sercach. Teraz wracam do zdrowia" - napisała.