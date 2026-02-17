14 lutego wyemitowano na antenie TVN24 wywiad Joanny Kryńskiej z Martą Nawrocką. Pierwsza dama porozmawiała z dziennikarką m.in. na temat aborcji, in vitro oraz swojej pracy. Rozmowa wywołała jednak wśród opinii publicznej spore poruszenie. Teraz odniosła się do niej koleżanka z pracy Kryńskiej, Arleta Zalewska.

Arleta Zalewska szczerze o wywiadzie Joanny Kryńskiej z Martą Nawrocką. "Oddzielam ocenę i krytykę od hejtu i obrażania"

"Wywiad Joanny Kryńskiej z pierwszą damą Marta Nawrocka w TVN24 to jedna z głośniejszych i bardziej komentowanych rozmów ostatnich miesięcy. Gratuluję Asi z całego serca. To pokazuje, jak ważne i jak potrzebne są takie rozmowy" - skomentowała w facebookowym poście Zalewska. Dziennikarka doceniła obecność Nawrockiej i jej zgodę na wywiad akurat w TVN24. Odniosła się również do hejtu, który spłynął na pierwszą damę po emisji rozmowy oraz faktu, iż wywiad jest tak szeroko komentowany.

Dobrze, że ten wywiad tak się poniósł. I wywołał tyle dyskusji. I tu wyraźnie oddzielam ocenę i krytykę od hejtu i obrażania. Niezwykle doceniam pracę i konsekwencję Asi Kryńskiej

- dodała Zalewska. Na koniec dziennikarka zasugerowała, by podobnego wywiadu udzielił także prezydent Karol Nawrocki. "Doceniam też, że pierwsza dama zgodziła się na wywiad w TVN24, by swoimi poglądami, opiniami i aktywnością podzielić się z naszymi widzami i słuchaczami. Tego wymagam też od prezydenta Karola Nawrockiego" - przekazała we wpisie.

Głos po wywiadzie Marty Nawrockiej zabrała także Agata Młynarska. Tak broniła pierwszej damy

Do wywiadu pierwszej damy postanowiła odnieść się również Agata Młynarska. Dziennikarka zamieściła w mediach społecznościowych obszerny post, w którym oceniła rozmowę Nawrockiej w TVN24. "Polska jest dziś głęboko podzielona - w politycznych dyskusjach częściej skaczemy sobie do gardeł, niż próbujemy się usłyszeć. I właśnie dlatego decyzja pani Marty o udziale w tej rozmowie w TVN24 ma znaczenie!" - napisała Młynarska, doceniając konkretne aspekty wywiadu.

"Odpowiedzi, momenty milczenia, prośba o 'inny zestaw' pytań. Jasne wsparcie dla in vitro. Słowa o tym, że miała wybór i wsparcie bliskich, gdy przyszło decydować o ciąży w młodym wieku. To wszystko mówi więcej o pani prezydentowej niż perfekcyjnie wyrecytowane formułki" - dodała dziennikarka. Więcej przeczytacie w artykule: "Agata Młynarska broni Marty Nawrockiej. Mocne słowa o wywiadzie w TVN24".