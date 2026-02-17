Za murami pałacu wrzało. Nowe doniesienia o rodzinie królewskiej. Książka ujawni kulisy

Biografie członków brytyjskiej rodziny królewskiej od lat budzą ogromne emocje. Najnowsza publikacja autorstwa Russella Myersa koncentruje się na wydarzeniach z ostatnich lat, które miały znaczenie dla wizerunku i stabilności monarchii. Opisuje konflikty wewnątrz rodziny oraz decyzje podejmowane w czasie kryzysów zdrowotnych i wizerunkowych.

Diagnoza, która wstrząsnęła rodziną królewską. Książka odsłania reakcję Williama na chorobę Kate

Jednym z kluczowych wątków książki jest informacja o diagnozie nowotworu u księżnej Kate ogłoszonej 22 marca 2024 roku. Chorobę wykryto po dodatkowych badaniach przeprowadzonych po operacji jamy brzusznej w styczniu 2024 roku. Autor opisuje, że książę William miał zareagować niedowierzaniem, gdy usłyszał diagnozę, zwłaszcza że wcześniej z chorobą zmagał się już król Karol. Para najpierw poinformowała dzieci oraz najbliższą rodzinę. W tym samym czasie media informowały o śledztwie dotyczącym próby uzyskania dostępu do dokumentacji medycznej księżnej.

Książka opisuje również, że w czasie hospitalizacji księżna utrzymywała kontakt z dziećmi poprzez wideorozmowy. Pytała o szkolne obowiązki oraz codzienne sprawy w domu. Według autora rodzina starała się zachować spokój mimo rosnącego zainteresowania opinii publicznej.

Spór o księcia Andrzeja podzielił ojca i syna. William miał domagać się zdecydowanych kroków już w 2019 roku

Kolejnym głośnym wątkiem są napięcia między Williamem a królem Karolem w sprawie księcia Andrzeja. Biografia opisuje, że następca tronu od lat krytycznie oceniał rolę swojego stryja w monarchii. Po kontrowersyjnym wywiadzie z 2019 roku William miał naciskać na szybkie odsunięcie Andrzeja od publicznych obowiązków, obawiając się szkód dla przyszłości Korony.

W książce opisano także napięcia z 2023 roku, gdy król Karol zaprosił księcia Andrzeja i Sarah Ferguson na święta do Sandringham. William miał uważać, że taka decyzja osłabia wizerunek rodziny królewskiej. Ostateczne decyzje należały jednak do monarchy.

Relacje z Meghan i Harrym od początku budziły wątpliwości. Różnice charakterów miały okazać się nie do pogodzenia

Publikacja wraca także do początków związku księcia Harry’ego z Meghan Markle. Z relacji wynika, że William początkowo cieszył się szczęściem brata, jednak z czasem zaczął obawiać się tempa, w jakim rozwijała się relacja. Russell Myers opisuje, że książę Walii miał ostrzegać Harry’ego przed zbyt szybkim podejmowaniem decyzji. Dostrzegał możliwy konflikt stylów i oczekiwań wobec życia w monarchii.

Autor odnosi się także do relacji między Kate a Meghan. Według przedstawionych informacji między parami narastały różnice dotyczące stylu pracy i funkcjonowania w strukturach monarchii. Decyzja Harry’ego i Meghan o rezygnacji z funkcji senioralnych członków rodziny królewskiej w 2020 roku miała pogłębić dystans między braćmi.

Jedna decyzja Harry’ego miała zmienić wszystko. Niespodziewane oświadczenie pogłębiło rodzinny dystans

Russell Myers zwraca uwagę na moment, który według niego stał się punktem zwrotnym w relacjach między braćmi. Chodzi o oficjalne oświadczenie wydane w obronie Meghan, bez wcześniejszej konsultacji z ojcem i bratem. Ten krok miał zostać odebrany jako złamanie niepisanych zasad komunikacji w rodzinie królewskiej i doprowadzić do wyraźnego ochłodzenia kontaktów.

Według zapisów w "William and Catherine: The Intimate Inside Story" po wydaniu oświadczenia w obronie Meghan, bez wcześniejszej konsultacji z rodziną, relacje między braćmi wyraźnie się ochłodziły. Spotkania stały się rzadsze, a różnice dotyczyły również podejścia do obowiązków i komunikacji z mediami.

Premierę "William and Catherine: The Intimate Inside Story" zaplanowano na 26 lutego 2026 roku. Choć książka dostępna jest tylko w przedsprzedaży, już stała się hitem. W kategorii biografii rodzinnych zajmuje pierwsze miejsce w serwisie Amazon.