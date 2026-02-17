Za murami pałacu wrzało. Nowe doniesienia o rodzinie królewskiej. Książka ujawni kulisy

Biografie członków brytyjskiej rodziny królewskiej od lat budzą ogromne emocje. Najnowsza publikacja autorstwa Russella Myersa koncentruje się na wydarzeniach z ostatnich lat, które miały znaczenie dla wizerunku i stabilności monarchii. Opisuje konflikty wewnątrz rodziny oraz decyzje podejmowane w czasie kryzysów zdrowotnych i wizerunkowych.
Jednym z kluczowych wątków książki jest informacja o diagnozie nowotworu u księżnej Kate ogłoszonej 22 marca 2024 roku. Chorobę wykryto po dodatkowych badaniach przeprowadzonych po operacji jamy brzusznej w styczniu 2024 roku. Autor opisuje, że książę William miał zareagować niedowierzaniem, gdy usłyszał diagnozę, zwłaszcza że wcześniej z chorobą zmagał się już król Karol. Para najpierw poinformowała dzieci oraz najbliższą rodzinę. W tym samym czasie media informowały o śledztwie dotyczącym próby uzyskania dostępu do dokumentacji medycznej księżnej.
Książka opisuje również, że w czasie hospitalizacji księżna utrzymywała kontakt z dziećmi poprzez wideorozmowy. Pytała o szkolne obowiązki oraz codzienne sprawy w domu. Według autora rodzina starała się zachować spokój mimo rosnącego zainteresowania opinii publicznej.
Kolejnym głośnym wątkiem są napięcia między Williamem a królem Karolem w sprawie księcia Andrzeja. Biografia opisuje, że następca tronu od lat krytycznie oceniał rolę swojego stryja w monarchii. Po kontrowersyjnym wywiadzie z 2019 roku William miał naciskać na szybkie odsunięcie Andrzeja od publicznych obowiązków, obawiając się szkód dla przyszłości Korony.
W książce opisano także napięcia z 2023 roku, gdy król Karol zaprosił księcia Andrzeja i Sarah Ferguson na święta do Sandringham. William miał uważać, że taka decyzja osłabia wizerunek rodziny królewskiej. Ostateczne decyzje należały jednak do monarchy.
Publikacja wraca także do początków związku księcia Harry’ego z Meghan Markle. Z relacji wynika, że William początkowo cieszył się szczęściem brata, jednak z czasem zaczął obawiać się tempa, w jakim rozwijała się relacja. Russell Myers opisuje, że książę Walii miał ostrzegać Harry’ego przed zbyt szybkim podejmowaniem decyzji. Dostrzegał możliwy konflikt stylów i oczekiwań wobec życia w monarchii.
Autor odnosi się także do relacji między Kate a Meghan. Według przedstawionych informacji między parami narastały różnice dotyczące stylu pracy i funkcjonowania w strukturach monarchii. Decyzja Harry’ego i Meghan o rezygnacji z funkcji senioralnych członków rodziny królewskiej w 2020 roku miała pogłębić dystans między braćmi.
Russell Myers zwraca uwagę na moment, który według niego stał się punktem zwrotnym w relacjach między braćmi. Chodzi o oficjalne oświadczenie wydane w obronie Meghan, bez wcześniejszej konsultacji z ojcem i bratem. Ten krok miał zostać odebrany jako złamanie niepisanych zasad komunikacji w rodzinie królewskiej i doprowadzić do wyraźnego ochłodzenia kontaktów.
Według zapisów w "William and Catherine: The Intimate Inside Story" po wydaniu oświadczenia w obronie Meghan, bez wcześniejszej konsultacji z rodziną, relacje między braćmi wyraźnie się ochłodziły. Spotkania stały się rzadsze, a różnice dotyczyły również podejścia do obowiązków i komunikacji z mediami.
Premierę "William and Catherine: The Intimate Inside Story" zaplanowano na 26 lutego 2026 roku. Choć książka dostępna jest tylko w przedsprzedaży, już stała się hitem. W kategorii biografii rodzinnych zajmuje pierwsze miejsce w serwisie Amazon.