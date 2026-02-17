Justyna Steczkowska boleśnie przeżyła spór z TVP. "Płakałam z żalu"

Justyna Steczkowska jest jedną z najjaśniejszych gwiazd estrady w Polsce. Pomimo iż na scenie występuje od ponad 30 lat, ani na chwilę nie zwalnia tempa. W ubiegłym roku artystka po raz drugi reprezentowała Polskę na Eurowizji. Wokalistka nie zajęła wysokiego miejsca, ale jej piosenka konkursowa spotkała się z bardzo pozytywnym odbiorem i zdobyła fanów na całym świecie. Artystka była więc tym bardziej rozczarowana, gdy Telewizja Polska nie zaprosiła jej na ubiegłoroczny festiwal w Opolu. Gwiazda przyznała, że nie ma pojęcia, co stało za decyzją TVP i wyznała, że cała sprawa kosztowała ją wiele nerwów.
Justyna Steczkowska gościła ostatnio w podcaście Żurnalisty. W pewnym momencie prowadzący zapytał ją o powód braku zaproszenia do Opola. Wokalistka przyznała, że występ był już "dogadany". - Gdybym wiedziała, o co poszło, to bym ci powiedziała. Tam było tyle informacji. Jeden powiedział, że "nie", bo zaraz po Eurowizji wystąpiłam na festiwalu w Polsacie, na który zostałam zaproszona. Drugi, że tylko gdybym była na Eurowizji w pierwszej trójce, to mogłabym wystąpić w Opolu, trzeci jeszcze coś innego... Tysiące głosów, a gdzie jest prawda? - wspominała.
Gwiazda przyznała, że decyzja władz TVP była dla niej bardzo bolesna. - Zostałam w tej energii żalu i pretensji, naprawdę płakałam z żalu, zastanawiając się, dlaczego mi się to wydarzyło. To się nakręcało, ja zaczęłam płakać, denerwować się, aż w końcu pomyślałam, ale nad czym ja płaczę, po co się denerwuję. Nie, to nie, mam to gdzieś, zajmuję się sobą, idę dalej - opowiadała.
Artystka przyznała też, że władze Telewizji Polskiej szybko zdały sobie sprawę ze swojego nietaktu. Steczkowska postanowiła więc puścić całą sytuację w niepamięć. - Sami zadzwonili do mnie z przeprosinami i zaprosili na spotkanie z prezesem. Przyszłam, przyjęłam kwiaty, powiedziałam, że było mi przykro, ale spoko, już nie mam problemu - wyznała.