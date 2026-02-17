Justyna Steczkowska boleśnie przeżyła spór z TVP. "Płakałam z żalu"

Justyna Steczkowska jest jedną z najjaśniejszych gwiazd estrady w Polsce. Pomimo iż na scenie występuje od ponad 30 lat, ani na chwilę nie zwalnia tempa. W ubiegłym roku artystka po raz drugi reprezentowała Polskę na Eurowizji. Wokalistka nie zajęła wysokiego miejsca, ale jej piosenka konkursowa spotkała się z bardzo pozytywnym odbiorem i zdobyła fanów na całym świecie. Artystka była więc tym bardziej rozczarowana, gdy Telewizja Polska nie zaprosiła jej na ubiegłoroczny festiwal w Opolu. Gwiazda przyznała, że nie ma pojęcia, co stało za decyzją TVP i wyznała, że cała sprawa kosztowała ją wiele nerwów.

Zobacz wideo Steczkowska zachwycona robotą TVP. "Bardzo kreatywnie"

Justyna Steczkowska szczerze o braku zaproszenia na festiwal w Opolu. Do dziś nie zna powodu

Justyna Steczkowska gościła ostatnio w podcaście Żurnalisty. W pewnym momencie prowadzący zapytał ją o powód braku zaproszenia do Opola. Wokalistka przyznała, że występ był już "dogadany". - Gdybym wiedziała, o co poszło, to bym ci powiedziała. Tam było tyle informacji. Jeden powiedział, że "nie", bo zaraz po Eurowizji wystąpiłam na festiwalu w Polsacie, na który zostałam zaproszona. Drugi, że tylko gdybym była na Eurowizji w pierwszej trójce, to mogłabym wystąpić w Opolu, trzeci jeszcze coś innego... Tysiące głosów, a gdzie jest prawda? - wspominała.

Gwiazda przyznała, że decyzja władz TVP była dla niej bardzo bolesna. - Zostałam w tej energii żalu i pretensji, naprawdę płakałam z żalu, zastanawiając się, dlaczego mi się to wydarzyło. To się nakręcało, ja zaczęłam płakać, denerwować się, aż w końcu pomyślałam, ale nad czym ja płaczę, po co się denerwuję. Nie, to nie, mam to gdzieś, zajmuję się sobą, idę dalej - opowiadała.

Justyna Steczkowska doczekała się przeprosin od TVP. "Już nie mam problemu"

Artystka przyznała też, że władze Telewizji Polskiej szybko zdały sobie sprawę ze swojego nietaktu. Steczkowska postanowiła więc puścić całą sytuację w niepamięć. - Sami zadzwonili do mnie z przeprosinami i zaprosili na spotkanie z prezesem. Przyszłam, przyjęłam kwiaty, powiedziałam, że było mi przykro, ale spoko, już nie mam problemu - wyznała.