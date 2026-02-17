Jest decyzja sądu ws. Pauliny Smaszcz. Chodzi o postępowanie karne

Paulina Smaszcz w ostatnich miesiącach była zamieszana w kilka spraw sądowych - w tym m.in. z Katarzyną Cichopek i Maciejem Kurzajewskim (o ochronę dóbr osobistych) oraz Anną Muchą (o naruszenie ochrony danych osobowych). Jak się okazuje, Smaszcz ma jednak powody do zadowolenia. W poniedziałek, 16 lutego, poinformowała, że warszawski Sąd Rejonowy umorzył postępowanie karne przeciwko niej. Pod postem wyjawiła nieco więcej szczegółów, jednak nie ujawniła, czego dokładnie dotyczyła sprawa.

Paulina Smaszcz ma powody do świętowania. Sąd umorzył postępowanie karne

"Prawda się obroni. Prawda wychodzi na jaw. Warto zawalczyć o siebie, mimo że trwało to tak długo i było dla mnie i ludzi, którzy mnie kochają takie bolesne" - napisała w mediach społecznościowych Smaszcz, pod publikacją z komunikatem dotyczącym wspominanego umorzenia sprawy. Podziękowała przy tym za pomoc współpracującym z nią mecenasom oraz postanowiła niejako wbić szpilę osobom, z którymi w przeszłości była skonfliktowana.

Mam nadzieję, że teraz ci, którzy kłamali i te kobiety-celebrytki, które opluwały mnie medialnie, zamilkną na wieki

- napisała Smaszcz, dodając na koniec, że tym samym chciałaby stać się przykładem dla innych kobiet. "Będę wspierać, będę przykładem i będę mówić wszystkim kobietom na moich warsztatach, szkoleniach, wykładach, w mojej książce, że warto, naprawdę warto zawalczyć o siebie, mimo wszystko i mimo wszystkich" - podsumowała w poście.

Tymczasem w komunikacie, który został napisany przez adwokata Piotra Kwiatkowskiego na prośbę Pauliny Smaszcz, czytamy, że postanowienie Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie nie jest prawomocne. To oznacza, że sprawa nie jest ostatecznie zakończona, a taki wyrok można zmienić lub uchylić.

Obserwatorki wspierają Paulinę Smaszcz. Lawina komentarzy z gratulacjami

Pod postem Smaszcz z komunikatem kancelarii adwokackiej pojawiło się wiele komentarzy m.in. z gratulacjami. "Zawsze będę stała murem za panią. Nigdy nawet przez chwilę nie wątpiłam", "Wspaniale wieści" - piszą internauci. Inni dopytują Paulinę Smaszcz z kolei, o jakie postępowanie chodziło. "Jakiej sprawy dotyczy umorzenie postępowania? Nie jestem w temacie", "Też bym się chciała dowiedzieć" - czytamy. Jak na razie Paulina Smaszcz nie zdecydowała się odpowiedzieć na te pytania.