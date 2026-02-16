Smutną informację o śmierci Bożeny Dykiel przekazał jako pierwszy 13 lutego publicysta ks. Andrzej Luter. Słynna aktorka miała 77 lat. Krótko potem zaczęli żegnać ją ludzie związani ze światem kultury i filmu. Choć wiadomo, że Dykiel zmagała się w ostatnich latach z problemami zdrowotnymi, nie podano oficjalnie przyczyny jej śmierci. Teraz pojawiły się pierwsze doniesienia o pogrzebie artystki.

Pogrzeb Bożeny Dykiel. Głos zabrał rzecznik Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Jak poinformował "Fakt", uroczystości pogrzebowe mają mieć charakter państwowy. Jak wiadomo, większość cenionych polskich artystów spoczywa na warszawskich Powązkach Wojskowych. W przypadku Bożeny Dykiel nie podjęto jednak jeszcze decyzji, kiedy i gdzie aktorka zostanie pochowana. Rzecznik Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Jędrzejowski przekazał, że resort czeka aktualnie na podjęcie decyzji przez rodzinę gwiazdy. Zdecydować ma mąż i córki zmarłej.

Przypomnijmy, że ministerstwo zdecydowało podobnie również w przypadku zmarłego niedawno Edwarda Linde-Lubaszenki. Rodzina aktora nie poinformowała kiedy i gdzie odbędzie się pogrzeb, jednak wiadomo, że także będzie miał będzie miał charakter państwowy.

Tak o śmierci mówiła Bożena Dykiel. Jednego się obawiała

W ostatnich latach Dykiel coraz rzadziej pokazywała się publicznie. Ograniczyła również swoją aktywność zawodową m.in. rezygnując z udziału w "Na Wspólnej". W 2025 roku udzieliła jednak wywiadu Plejadzie, w którym poruszyła temat upływającego czasu. Podkreśliła wówczas, że nie chciałaby umrzeć w blasku reflektorów.

"Ja nie chcę podzielić losu Tadeusza Łomnickiego i umrzeć na scenie. Chcę umrzeć w swoim łóżku, a jednocześnie mieć poczucie dobrze wykonanej pracy, bo to zawsze mi przyświeca" - wyjawiła Dykiel. Aktorka mówiła, że ważny w życiu był dla niej balans. Chętnie podróżowała, dzięki czemu udawało jej się pozyskiwać nową energię. "Trzeba we wszystkim znaleźć balans, dlatego jak mogę, to korzystam z wyjazdów i odpoczywam" - zaznaczyła gwiazda.