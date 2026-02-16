Smutne wieści nadeszły wieczorem 16 lutego. Warszawski Teatr Syrena przekazał w poniedziałek informację o śmierci Jerzego Słonki. W smutnym komunikacie przypomniano jego bogaty dorobek artystyczny oraz współpracę z licznymi warszawskimi scenami. Jerzy Słonka urodził się 22 września 1949 roku w Sosnowcu. W trakcie kariery zagrał w wielu filmach i serialach, przeważnie w rolach drugoplanowych, które jednak na długo zapadały w pamięć widzów. Największą rozpoznawalność przyniosła mu rola członka "brygady młodzieżowej" w komedii Stanisława Barei "Miś" z 1980 roku.

W sieci pojawiła się niezwykle smutna informacja. Jerzy Słonka odszedł 12 lutego. Warszawski Teatr Syrena przekazał wieści w mediach społecznościowych. "Z przykrością informujemy, że 12 lutego w wieku 76 lat zmarł aktor Jerzy Słonka. Był związany m.in. z warszawskimi teatrami Dramatycznym, Popularnym i Komedia. W Syrenie Jerzy Słonka wystąpił w spektaklach "Momo" (reż. E. Pietrowiak), "Skazani na Shawhank" (reż. S. Chondrokostas) i "Frankenstein" (reż. B. Linda), był również Królem w granym cały czas "Kocie w butach" w reż. J. Bończyka. [...] Rodzinie, przyjaciołom i znajomym Pana Jerzego składamy kondolencje" - czytamy w komunikacie.

"Wystąpił również w 'Pograniczu w ogniu', 'Pułkowniku Kwiatkowskim', 'Ekstradycji 3', 'Rodzinie zastępczej', 'Quo vadis', 'Stacyjce' czy 'Czasie honoru'. W swojej karierze miał również wiele ról dubbingowych, przede wszystkim w polskich wersjach językowych filmów i seriali dla dzieci i młodzieży" - przekazał Warszawski Teatr Syrena.

Jerzy Słonka nie żyje. Wiadomo, kiedy odbędzie się pogrzeb

W komunikacie w mediach społecznościowych przekazano również informacje na temat pogrzebu. Wiadomo, że ceremonia odbędzie się 19 lutego w Warszawie. Fani mogli poznać szczegóły. "Msza w intencji zmarłego zostanie odprawiona 19 lutego o godz. 10:30 w Parafii Świętych Wyznawców o. Rafała Kalinowskiego i br. Alberta Chmielowskiego przy ul. Gwiaździstej 17 w Warszawie. Ceremonia pogrzebowa odbędzie się o godz. 12:00 na Cmentarzu Północnym przy ul. K. Wóycikiego 14 w Warszawie" - czytamy. Fani w komentarzach wyrazili swój smutek i przekazali kondolencje rodzinie.