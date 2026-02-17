Polscy artyści często pytani są w wywiadach o wysokość swoich emerytur. Wielu z nich skarży się na niskie świadczenia ze względu na fakt, że przez wiele lat pracowali bez odpowiednich umów i nie odprowadzali składek. Andrzej Piaseczny w rozmowie z Pomponikiem wyjawił, dlaczego postanowił samodzielnie zabezpieczyć się finansowo na przyszłość.
Andrzej Piaseczny został zapytany przez dziennikarza, z jakiego powodu zdecydował się zrezygnować z płacenia składek ZUS. - Kiedy się ma rozsądek finansowy w głowie, to z tej samej kwoty uzbierasz sobie więcej, inwestując osobiście niż w inwestycje zusowskie - stwierdził muzyk. W dalszej części rozmowy Piaseczny został zapytany, czy uważa w takim razie, że polski system emerytalny jest niewydolny dla artystów. - Pokaż mi kraj, w którym uważasz, że system emerytalny jest wydolny. Dobre czasy już były, jak mówią moi starsi przyjaciele, a wchodzimy w troszkę inne - odpowiedział.
Kwestię emerytury Andrzej Piaseczny poruszył także już wcześniej w wywiadzie z tym samym portalem. Jak przyznał wówczas, nie jest fanem wypowiedzi, które mówią o niskich emeryturach gwiazd. - Zawód, który uprawiamy, ustawowo daje nam możliwość niepłacenia składek ZUS, ale to jest nasz wybór - albo je płacimy, albo ich nie płacimy. Jeżeli wybierasz, żeby nie płacić, to nie masz co się spodziewać wtedy emerytury - tłumaczył.
Jak przyznał, o emeryturę dba na własną rękę. - Nie udało mi się roztrwonić nawet części tego, co zarobiłem, więc powiedzmy, że innego rodzaju zabezpieczenia emerytalne posiadam. Jestem rozsądny finansowo, naprawdę - zaznaczył Piaseczny.
Kilka lat temu głośno zrobiło się o wypowiedzi Alicji Majewskiej, która w rozmowie z "Super Expressem" wyznała, iż dostaje "niewiele ponad 1000 zł emerytury". Słowa wokalistki były wielokrotnie przypominane w różnych mediach. Majewska w rozmowie z portalem Show News postanowiła naprostować kwestię dotyczącą jej zarobków. - Wałkujecie państwo tę moją wypowiedź sprzed wielu lat (...). Jakbym narzekała na to. Ja nie mam prawa narzekać, bo ja ciągle czynnie pracuję i dużo zarabiam, naprawdę - powiedziała.