14 lutego na antenie TVN24 wyemitowano wywiad Joanny Kryńskiej z Martą Nawrocką. Pierwsza dama została w nim zapytana m.in. o kwestie in vitro i aborcji, które mocno poruszyły internautów. W sieci wybuchła dyskusja na temat wypowiedzi pierwszej damy. Na wywiad Nawrockiej postanowiła zareagować również Agata Młynarska.

REKLAMA

Zobacz wideo Agata Młynarska przez chorobę musiała zmienić dietę. Niektórych produktów w ogóle nie może spożywać

Agata Młynarska szczerze o wywiadzie Marty Nawrockiej. "To wszystko mówi więcej niż perfekcyjnie wyrecytowane formułki"

"Obejrzałam cały wywiad pierwszej damy Marty Nawrockiej w TVN24. Przeczytałam też masę komentarzy, skrajnie różnych opinii i chcę też zostawić swoją. Bo to był ważny moment" - podkreśliła na starcie Młynarska w mediach społecznościowych. Dziennikarka zaznaczyła dalej, że trzeba docenić fakt, iż Nawrocka w ogóle zdecydowała się na taką rozmowę w przeciwieństwie do swojej poprzedniczki Agaty Dudy, która rzadko zabierała głos w mediach.

"Polska jest dziś głęboko podzielona - w politycznych dyskusjach częściej skaczemy sobie do gardeł, niż próbujemy się usłyszeć. I właśnie dlatego decyzja pani Marty o udziale w tej rozmowie w TVN24 ma znaczenie!" - zaznaczyła Młynarska. "Odpowiedzi, momenty milczenia, prośba o 'inny zestaw' pytań. Jasne wsparcie dla in vitro. Słowa o tym, że miała wybór i wsparcie bliskich, gdy przyszło decydować o ciąży w młodym wieku. To wszystko mówi więcej o pani prezydentowej niż perfekcyjnie wyrecytowane formułki" - dodała prezenterka, pozytywnie odbierając całość występu pierwszej damy.

"Po latach ciszy uważam ten wywiad za duży krok w stronę próby porozumienia. Nie doradzam jej milczenia, jak to robią niektórzy. Wręcz przeciwnie - dziękuję, że zdecydowała się mówić w miejscu dla siebie niekomfortowym. W sposób, jaki umiała" - dopisała Młynarska, dziękując również na koniec wpisu Joannie Kryńskiej, która przeprowadzała rozmowę z Martą Nawrocką.

Internauci podzieleni po słowach Agaty Młynarskiej

Pod postem Młynarskiej prędko pojawiło się wiele komentarzy. Część internautów ma podobne zdanie, co dziennikarka. "Idealnie to pani ujęła", "Zgadzam się z pani komentarzem w 100 proc.", "Zgadzam się Agato z tobą. Tak powinni wszyscy do tego wywiadu podejść" - mogliśmy przeczytać pośród wpisów. Z drugiej strony, odezwały się także osoby, które nieco inaczej oceniły wywiad pierwszej damy. "Była skrajnie nieprzygotowana", "Szkoda tylko, że po tym wywiadzie dalej nie wiemy, jakie poglądy ma pani prezydentowa...", "Pani Agato, tego nie ma co bronić. Bo możemy się ze sobą w poglądach nie zgadzać, ale od pierwszej damy tego kraju mamy pełne prawo jednak czegoś wymagać" - oceniły inne użytkowniczki.