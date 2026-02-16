Snoop Dogg jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych raperów. W kręgu zainteresowań artysty leży również sport. Muzyk przebywa obecnie we Włoszech, gdzie dla stacji NBC komentuje zmagania sportowców na zimowych igrzyskach olimpijskich. Podczas wizyty w jednej z restauracji w Livigno doszło do niezręcznej sytuacji z jego udziałem. Raper postanowił zrewanżować się właścicielom, którzy postawili mu obiad.

Snoop Dogg nie mógł zapłacić za obiad w restauracji. Tak zrewanżował się właścicielom

Snoop Dogg najwyraźniej zdążył już zatęsknić za ojczyzną. Podczas wizyty w jednej z restauracji w Livigno zamiast specjałów kuchni włoskiej raper zamówił bowiem typowe amerykańskie dania - cheeseburgera, skrzydełka z kurczaka, nuggetsy oraz frytki na wynos. Niestety, przy opłacaniu zamówienia okazało się, że transakcja została odrzucona. Właściciele postanowili jednak, iż podarują Snoop Doggowi obiad na koszt firmy.

Wzruszony włoską gościnnością Snoop Dogg postanowił przygotować dla swoich dobroczyńców niespodziankę. Raper własnoręcznie zaadresował do właścicieli restauracji kopertę, do której włożył zestaw biletów na finał snowboardu mężczyzn w halfpipie. Obdarowani byli zachwyceni prezentem.

Wysłał swoich pracowników, żeby wzięli jedzenie i zapłacili, ale nie mogli. Nie wiem, dlaczego transakcja nie przechodziła. Moja mama powiedziała mu, że może wziąć jedzenie bez płacenia. Dzisiaj wysłał nam pięć biletów na finał. Wujek Snoop robi dobre rzeczy. Uwielbiam go!

- opowiadała na antenie NBC Sofia Valmadre, córka właścicieli restauracji.

Snoop Dogg zgarnie fortunę za przyjazd na zimowe igrzyska

Snoop Dogg został wysłany na zimowe igrzyska olimpijskie przez stację NBC. Legendarny raper przygotowuje dla telewizji krótkie relacje z Włoch z udziałem amerykańskich sportowców. Ostatnio na przykład odbył lekcję snowboardingu u samego Shauna White'a (to amerykański snowboardzista i skateboardzista, trzykrotny złoty medalista zimowych igrzysk olimpijskich). Raper nie tylko świetnie bawi się we Włoszech, ale także w międzyczasie zarabia ogromne pieniądze. Media donoszą bowiem, że stacja NBC zapłaciła gwiazdorowi 15 milionów dolarów.