Sakiewicz uważa, że prezydent powinien zachęcić do wpłat na TV Republika. "Nie chodzi o wielkie pieniądze"
Telewizja Republika od dłuższego czasu zachęca widzów do wpłat. Teraz redaktor naczelny stacji twierdzi, że sam prezydent powinien wesprzeć zbiórkę, tworząc "abonament telewizyjny".
Sakiewicz apeluje do prezydenta, by zachęcał do wpłat na TV Republika
Telewizja Republika działa od 2013 roku, ale swoją największą popularność zaczęła osiągać dekadę później. Stacja krytykowała władzę, a także to, co działo się w siedzibie Telewizji Polskiej. Wielu dziennikarzy, którzy mieli okazję pracować u publicznego nadawcy za czasów władzy PiS, znalazło pracę właśnie w TV Republika. Stacja od dłuższego już czasu zachęca widzów do wpłat na wybrane cele m.in. na wóz transmisyjny, koncesję, a nawet rozbudowę działu ochrony. Prezes prawicowego medium uznał właśnie, że prezydent powinien mówić o zbiórkach i stworzyć "abonament obywatelski".

Tomasz Sakiewicz zwrócił się do prezydenta. Karol Nawrocki powinien wprowadzić abonament obywatelski

W ostatnim czasie Telewizja Republika zmieniła strategię pozyskiwania funduszy od widzów. Obecnie władze stacji apelują o regularne wpłaty - jednym z rozwiązań miałoby być ustawienie stałego zlecenia przelewu. Tomasz Sakiewicz gościł w programie "Polityczna kawa" Karola Rabendy, ministra w kancelarii prezydenta, i postanowił nawiązać do tematu zbierania pieniędzy. Rabenda podkreślił, że ostatnie działania śledczych, dotyczących telewizji zarządzanej przez Sakiewicza, spotyka się ze sprzeciwem społeczeństwa. - To, że na przykład telewizje są w stanie się utrzymać same przy wsparciu widzów, to jest też objaw sprzeciwu społecznego wobec tego postępowania - zaznaczył minister. 

Na te słowa od razu zareagował dziennikarz, wtrącając do rozmowy postać prezydenta. - Ja przepraszam, że ja się tutaj tak przymówię, ale uważam, że pierwszy obywatel mógłby też to rozpropagować. Jakby pan mógł namówić do tego prezydenta - zaapelował Sakiewicz. 

Nie chodzi o wielkie pieniądze, ale abonament obywatelski to jest taki trochę sprzeciw przeciwko niszczeniu mediów, również przejęciu mediów publicznych. Po prostu każdy obywatel dobrowolnie płaci abonament obywatelski

- wyjaśniał gospodarz programu, dodając, że "dziesięć złotych miesięcznie wystarcza na to, żeby stworzyć największą grupę medialną, a nawet stworzyć ogólnoeuropejską telewizję, do której się przymierzamy". 

Tomasz Sakiewicz zapowiada, że odkupi TVN. Tak zareagował minister w kancelarii prezydenta

Tomasz Sakiewicz kontynuował swoją wypowiedź, wspominając również o wykupie TVN-u. - Jak będzie trzeba, to odkupimy ten TVN, bo podobno chcą go sprzedać "na spocie". Kto tam ile da, to oni wezmą za to, póki jeszcze to działa - zadeklarował. - Bo jak pan wie, TVN przegrał z nami konkurencję od półtora roku. Nie jest w stanie dojść nawet TV Republika, mówię o ich programie informacyjnym (chodzi o kanał TVN24 - przyp. red.), a i główna antena też zaczyna przegrywać z nami - mówił dziennikarz. Nie doczekał się jednak odpowiedzi w tej sprawie. Karol Rabenda nie ciągnął tej dyskusji i skupił się na wydarzeniach w polskiej polityce. 

