Telewizja Republika działa od 2013 roku, ale swoją największą popularność zaczęła osiągać dekadę później. Stacja krytykowała władzę, a także to, co działo się w siedzibie Telewizji Polskiej. Wielu dziennikarzy, którzy mieli okazję pracować u publicznego nadawcy za czasów władzy PiS, znalazło pracę właśnie w TV Republika. Stacja od dłuższego już czasu zachęca widzów do wpłat na wybrane cele m.in. na wóz transmisyjny, koncesję, a nawet rozbudowę działu ochrony. Prezes prawicowego medium uznał właśnie, że prezydent powinien mówić o zbiórkach i stworzyć "abonament obywatelski".

Zobacz wideo Na sylwestrze TV Republiki kazali s?piewac? z playbacku. Paula Karpowicz komentuje

W ostatnim czasie Telewizja Republika zmieniła strategię pozyskiwania funduszy od widzów. Obecnie władze stacji apelują o regularne wpłaty - jednym z rozwiązań miałoby być ustawienie stałego zlecenia przelewu. Tomasz Sakiewicz gościł w programie "Polityczna kawa" Karola Rabendy, ministra w kancelarii prezydenta, i postanowił nawiązać do tematu zbierania pieniędzy. Rabenda podkreślił, że ostatnie działania śledczych, dotyczących telewizji zarządzanej przez Sakiewicza, spotyka się ze sprzeciwem społeczeństwa. - To, że na przykład telewizje są w stanie się utrzymać same przy wsparciu widzów, to jest też objaw sprzeciwu społecznego wobec tego postępowania - zaznaczył minister.

Na te słowa od razu zareagował dziennikarz, wtrącając do rozmowy postać prezydenta. - Ja przepraszam, że ja się tutaj tak przymówię, ale uważam, że pierwszy obywatel mógłby też to rozpropagować. Jakby pan mógł namówić do tego prezydenta - zaapelował Sakiewicz.

Nie chodzi o wielkie pieniądze, ale abonament obywatelski to jest taki trochę sprzeciw przeciwko niszczeniu mediów, również przejęciu mediów publicznych. Po prostu każdy obywatel dobrowolnie płaci abonament obywatelski

- wyjaśniał gospodarz programu, dodając, że "dziesięć złotych miesięcznie wystarcza na to, żeby stworzyć największą grupę medialną, a nawet stworzyć ogólnoeuropejską telewizję, do której się przymierzamy".

Tomasz Sakiewicz zapowiada, że odkupi TVN. Tak zareagował minister w kancelarii prezydenta

Tomasz Sakiewicz kontynuował swoją wypowiedź, wspominając również o wykupie TVN-u. - Jak będzie trzeba, to odkupimy ten TVN, bo podobno chcą go sprzedać "na spocie". Kto tam ile da, to oni wezmą za to, póki jeszcze to działa - zadeklarował. - Bo jak pan wie, TVN przegrał z nami konkurencję od półtora roku. Nie jest w stanie dojść nawet TV Republika, mówię o ich programie informacyjnym (chodzi o kanał TVN24 - przyp. red.), a i główna antena też zaczyna przegrywać z nami - mówił dziennikarz. Nie doczekał się jednak odpowiedzi w tej sprawie. Karol Rabenda nie ciągnął tej dyskusji i skupił się na wydarzeniach w polskiej polityce.