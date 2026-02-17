Hollywood żyło romansem Polki. U jej stóp padł nawet Charlie Chaplin. "Jest bardzo kapryśna"

Apolonia Chałupiec, znana jako Pola Negri, była jedną z pierwszych polskich aktorek, które zrobiły międzynarodową karierę filmową. W 1922 roku podpisała kontrakt z wytwórnią Paramount Pictures i rozpoczęła pracę w Stanach Zjednoczonych. W tym samym czasie Charlie Chaplin miał już ugruntowaną pozycję w światowej kinematografii. Ich znajomość szybko stała się tematem licznych publikacji prasowych.

REKLAMA

Zobacz wideo Tego wymagają na backstage'u gwiazdy rock polo

Z Europy do Hollywood. Spotkanie dwóch wielkich osobowości rozpaliło wyobraźnię mediów

Pola Negri przed wyjazdem do Stanów Zjednoczonych występowała w produkcjach niemieckich. Z Charliem Chaplinem spotkała się w Europie podczas jego wizyty w Niemczech. Po jej przyjeździe do Hollywood ich relacja była obserwowana przez dziennikarzy. Regularnie opisywali ją w prasie branżowej.

Już na początku lat 20. XX wieku Pola Negri była jedną z nielicznych europejskich aktorek, które zrobiły karierę w amerykańskim przemyśle filmowym. Aktorka była kojarzona z rolami dramatycznymi, natomiast Chaplin z komedią. Kontrast był często podkreślany w artykułach opisujących ich związek.

Burzliwa relacja i plotki o zaręczynach. Związek żył własnym życiem w amerykańskiej prasie

Relacja była określana w publikacjach z tamtej epoki jako burzliwa. W opracowaniach biograficznych wskazuje się na różnice temperamentów, które miały wpływ na przebieg związku. W 1922 roku pojawiły się informacje o zaręczynach, jednak ostatecznie do ślubu nie doszło. Prasa lat 20. regularnie relacjonowała ich wspólne wyjścia, podróże i życie towarzyskie, czyniąc z tej relacji jeden z najgłośniejszych tematów epoki kina niemego. Określenia "królowa tragedii" i "król komedii" utrwaliły się w medialnych nagłówkach. Związek zakończył się po okresie spekulacji i plotek.

Miłość czy strategia wizerunkowa. Historycy kina wciąż analizują znaczenie tego romansu

Współczesne opracowania wskazują, że rozgłos wokół relacji mógł wpływać na zainteresowanie karierą aktorki w Stanach Zjednoczonych. W latach 20. życie prywatne gwiazd było często opisywane w kontekście promocji filmów i budowania wizerunku.

- Pola Negri jest bardzo kapryśna, ale trzyma swój temperament pod ścisłą kontrolą. Podobnie jak inne nerwowe aktorki, takie jak Norma Talmadge i Anna Q. Nilsson , ucieka się do łez, gdy coś pójdzie nie tak. Te trzy kobiety uważam za najlepsze na dzisiejszym ekranie. Reżyserowanie ich to czysta przyjemność: są tak wrażliwe na wrażenia. Ale jeśli któraś z nich zostanie poproszona o zagranie postaci w sposób, który uważa za obcy dla roli, nie będzie w stanie kontynuować - komentował w 1923 roku reżyser Herbert Brenon w rozmowie z Motion Picture Magazine.

W historii kina relacja Poli Negri i Charliego Chaplina pozostaje jednym z najbardziej rozpoznawalnych wątków obyczajowych początków Hollywood. Aktorka była później łączona także z innymi gwiazdami, między innymi z Rudolphem Valentino, jednak to właśnie związek z Chaplinem najmocniej zapisał się w zbiorowej pamięci. Historia ta jest często przywoływana jako przykład wczesnego zainteresowania mediów życiem prywatnym gwiazd filmowych.