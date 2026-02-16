Urodziła się 20 lipca 1951 roku i już jako nastolatka związała się z teatrem. Szeroka publiczność poznała ją w latach 70,, gdy zaczęła regularnie pojawiać się na ekranie. Równolegle budowała pozycję na scenie teatralnej w Krakowie. Z czasem jej nazwisko zaczęło być kojarzone nie tylko z aktorstwem, ale również z działalnością charytatywną.

REKLAMA

Zobacz wideo Wendzikowska dorastała w domu pełnym alkoholu. "Często bierzemy winę na siebie"

Początki kariery Anny Dymnej. Studia aktorskie otworzyły jej drogę do filmu i teatru

Anna Dymna ukończyła Państwową Wyższą Szkołę Teatralną w Krakowie. W czasie egzaminów wstępnych zmagała się z mononukleozą, mimo to została przyjęta na studia. Już po pierwszym roku wystąpiła w Teatrze imienia Juliusza Słowackiego w Krakowie, co zapoczątkowało jej zawodową karierę. W latach 70. zaczęła regularnie grać w filmach fabularnych. Wystąpiła między innymi w produkcjach Wandy Jakubowskiej oraz Henryka Kluby. Równolegle pracowała w teatrze, co umocniło jej pozycję w środowisku artystycznym.

Małżeństwo z Wiesławem Dymnym. Nagła śmierć męża przerwała ważny okres

Podczas pracy filmowej poznała scenarzystę i artystę Wiesława Dymnego, z którym wzięła ślub. Związek trwał siedem lat i zakończył się w lutym 1978 roku. Wiesław Dymny zmarł 12 lutego 1978 roku w Krakowie w wieku 41 lat. Kilka miesięcy po tragedii aktorka uległa poważnemu wypadkowi samochodowemu. Doznała licznych obrażeń, w tym uszkodzeń kręgosłupa i wstrząsu mózgu. W kolejnych latach przechodziła rehabilitację oraz wracała do pracy zawodowej.

Drugie małżeństwo i narodziny syna zmieniły jej życie. Po rozwodzie wychowywała dziecko samodzielnie

W 1982 roku poślubiła Zbigniewa Szotę. Z tego związku urodził się syn Michał, który przyszedł na świat w 1985 roku. Małżeństwo zakończyło się rozwodem w 1989 roku. Po rozstaniu aktorka samodzielnie wychowywała syna, łącząc obowiązki rodzinne z pracą zawodową. W późniejszych latach Michał przyjął nazwisko Dymny, które wcześniej nosił pierwszy mąż aktorki. W późniejszych latach ponownie wyszła za mąż za Krzysztofa Orzechowskiego. Nadal była aktywna zawodowo, występując w filmach i spektaklach teatralnych.

Fundacja Mimo Wszystko to jeden z najważniejszych projektów w jej życiu. Organizacja wspiera osoby z niepełnosprawnością

W 2003 roku Anna Dymna założyła Fundację Mimo Wszystko. Celem organizacji jest pomoc osobom z niepełnosprawnością oraz ich rodzinom, a także przeciwdziałanie ich wykluczeniu społecznemu. Fundacja prowadzi ośrodki wsparcia, organizuje ogólnopolski festiwal twórczości osób z niepełnosprawnością oraz realizuje programy rehabilitacyjne i edukacyjne.

W ramach działalności powstały między innymi ośrodki terapeutyczno-rehabilitacyjne, w których prowadzone są zajęcia wspierające rozwój i samodzielność podopiecznych. Fundacja angażuje się również w kampanie społeczne oraz akcje charytatywne. Mają na celu zmianę postrzegania osób z niepełnosprawnością w przestrzeni publicznej.

Działalność organizacji obejmuje współpracę z wolontariuszami, specjalistami oraz instytucjami publicznymi. Anna Dymna aktywnie uczestniczy w wydarzeniach fundacji i promuje jej inicjatywy w mediach. Sprawia, że projekt pozostaje jednym z najbardziej rozpoznawalnych działań społecznych prowadzonych przez osobę ze świata kultury w Polsce.