Co z "Polska Gurom" i Eurowizją? Kucyk wyznał wprost. "Myszy kable przegryzły"

Wokół jego zgłoszenia do preselekcji narosło wiele niejasności. Jedni twierdzili, że się zgłosił, inni podważali tę wersję wydarzeń. W rozmowie padły konkretne słowa, które porządkują tę historię i pokazują, co naprawdę nim kierowało oraz gdzie dziś stawia granice.

REKLAMA

Zobacz wideo Przemek Kucyk z "Polska Gurom" chciał pojechać na Eurowizję? Teraz wyznaje prawdę i wspomina o Izraelu

Wysłał zgłoszenie i nie zaprzeczał. Zamieszanie wokół preselekcji zostało wyjaśnione

Temat pojawił się już na początku wywiadu. Przemek Kucyk został zapytany wprost, czy rzeczywiście chciał pojechać na Eurowizję z utworem "Polska Gurom". - Wysłałem. Ale co tam się wydarzyło? Nie wiem, myszy kable przegryzły, nie wiem, nie wiem, co się stało - tym samym potwierdził, że formularz trafił do nadawcy, mimo medialnych sprzeczności. Zaznaczył jednak, że interesowały go przede wszystkim preselekcje. - Chciałem tylko pojechać na preselekcje, bo to było coś nowego. Takie nowa rzecz w mojej karierze, powiedzmy, nowy experience - dodał.

Decydująca okazała się obecność Izraela. Po potwierdzeniu listy uczestników zmienił zdanie

Najmocniejsze słowa padły, gdy rozmowa zeszła na udział Izraela w konkursie. Przemek jasno wskazał moment, w którym wycofał swoje zainteresowanie startem. - Gdy już wiedziałem, że on będzie na 100 procent, to nie chciałem - powiedział. Wyjaśnił dodatkowo, że początkowo brał udział pod uwagę, kiedy sytuacja była niepewna. - Chciałem, gdy jeszcze były takie zawahania, czy będzie ten Izrael, czy nie.

Cieszył się, że nie wystąpił. Jednocześnie nie zamyka drzwi na przyszłość

Na pytanie, czy dziś żałuje braku udziału, odpowiedział jednoznacznie, że się cieszy. Dodał, że patrząc na kształt tegorocznych preselekcji, uważa to za dobrą decyzję. Nie odcina się jednak od marzeń. - Znaczy, no, ja jestem mega fanem Eurowizji już tak od dziecka totalnie i zawsze to było jakieś gdzieś tam moje marzenie, więc never say never - wyznał. Podkreślił też, że nie obraża się oraz nie wyklucza powrotu do tematu w przyszłości.

Eurowizja była marzeniem z dzieciństwa. Przemek Kucyk przyznał, że konkurs od lat był dla niego czymś wyjątkowym i ważnym. - Ja uważam, że wszystko w życiu jest po coś, że to miało tak być, że mnie tam nie ma po prostu - powiedział. Obecnie Przemek koncentruje się na własnym rozwoju muzycznym. Zaznaczył, że decyzje podejmuje zgodnie ze swoimi przekonaniami i spokojnie patrzy w przyszłość.