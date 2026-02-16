13 lutego media obiegła przykra informacja o śmierci Bożeny Dykiel. Wiadomość jako pierwszy przekazał ks. Andrzej Luter - członek redakcji kwartalnika "WIĘŹ". "Bożena Dykiel nie żyje. Aktorka żywioł!" - napisał na swoim profilu na Facebooku. Śmierć Dykiel wstrząsnęła cała Polską. W sieci pojawiło się mnóstwo wpisów upamiętniających aktorkę. Przejmujące wspomnienia zamieszczono także na łamach "Gazety Wyborczej". Dykiel pożegnali m.in. sąsiedzi i przedstawiciele Stowarzyszenia Filmowców Polskich.

Filmowcy i przyjaciele żegnają Bożenę Dykiel. "Pozostanie w naszej pamięci jako postać o wielkim sercu i niespożytej witalności"

W najnowszym wydaniu "Gazety Wyborczej" pojawiły się trzy nekrologi aktorki. Pierwszy z nich został napisany przez przedstawicieli Stowarzyszenia Filmowców Polskich. "Odeszła od nas artystka o niebywałej energii i talencie, mistrzyni ról charakterystycznych, która z równą swobodą zachwycała w wielkich dramatach Wajdy, spektaklach Hanuszkiewicza, jak i w kochanych przez miliony Polaków komediach. Będzie nam brakowało jej niezwykłej siły, bezpośredniości oraz pasji, z jaką przez dekady współtworzyła historię polskiego kina i teatru. Pozostanie w naszej pamięci jako postać o wielkim sercu i niespożytej witalności" - czytamy.

W drugim nekrologu Dykiel pożegnali członkowie Związku Autorów i Producentów Audiowizualnych, którego mąż aktorki, Ryszard Kirejczyk, był dyrektorem przez 22 lata. "Pani Bożenko. Dziękujemy za pani serce, troskę o nas i wszystkie wspaniałe role i wspomnienia, które nam zostały" - napisali. Ostatni z nekrologów został stworzony przez sąsiadów Dykiel. "Odeszła Bożena Dykiel. Nasza sąsiadka z pasją uprawiająca swój piękny ogród" - czytamy.

Joanna Jabłczyńska pożegnała Bożenę Dykiel. "Straciliśmy wyjątkową osobę"

Joanna Jabłczyńska przez lata pracowała z Bożeną Dykiel na planie serialu "Na Wspólnej". W rozmowie z Plotkiem aktorka nie ukrywała, że informacja o jej śmierci była dla niej ogromnym wstrząsem. - Pani Bożena była (jakże trudno użyć czasu przeszłego) taką 'mamą' tego serialu. Nie wyobrażam sobie Wspólnej bez niej. Z ogromnym smutkiem odebrałam dziś wiadomość o jej śmierci. (...) Straciliśmy wyjątkową osobę w naszej produkcji. Wiem jednak, że pani Bożena była bardzo rodzinną osobą. Kondolencje zatem dla jej rodziny - mówiła.