Sytuacja w rodzinie Beckhamów pozostaje niezmienna, a konflikt między Brooklynem Beckhamem i pozostałymi członkami rodziny budzi coraz większą sensacje w mediach. Przypomnijmy, że w połowie stycznia bieżącego roku najstarszy syn Victorii i Davida opublikował w mediach społecznościowych obszerny wpis, w którym nie szczędził ostrych słów kierowanych do bliskich i oskarżył ich m.in. o sabotowanie jego związku z Nicolą Peltz. Mimo że od tego wydarzenia minął miesiąc, to sytuacja cały czas jest na ostrzu noża, a w mediach pełno spekulacji. Ostatnio głos zabrał Cruz Beckham, teraz do sporu włączyła się najmłodsza z rodzeństwa, czyli 14-letnia Harper.

Harper Beckham idzie w ślady starszych braci. Tą publikacją chciała załagodzić rodzinny konflikt?

Początkowo młodsze rodzeństwo Brooklyna - Romeo, Cruz i Harper raczej stronili od włączania się do medialnego konfliktu. W ostatnich dniach widzimy natomiast, że sytuacja nieco się zmieniła. Niedawno informowaliśmy o tym, że Romeo wykonał dedykowany rodzinie tatuaż, a Cruz zamieścił na Instagramie serię zdjęć z dzieciństwa, na których widać czwórkę rodzeństwa spędzającego wspólne radosne chwile.

Teraz do sporu włączyła się również najmłodsza z nich, Harper. Nastolatka zamieściła na InstaStories czarno-białe zdjęcie sprzed lat, na którym możemy zobaczyć ją z promiennym uśmiechem na twarzy w towarzystwie starszych braci. "Wszystkiego najlepszego z okazji Walentynek dla najlepszych starszych braci na całym świecie" - napisała. Harper Beckham prowadzi prywatny profil, który obserwowany jest jedynie przez 93 osoby.

Jej relację natomiast udostępniła sama Victoria Beckham na swoim profilu, tym samym dając jej szerszy rozgłos. Można wnioskować, że kolejna publikacja rodzinnych ujęć, tym razem przez Harper, była ponowną próbą załagodzenia napięcia i naprostowania rodzinnych relacji. Wcześniej Brooklyn Beckham wielokrotnie podkreślał publicznie, że młodsza siostra jest dla niego ważna, a on sam stawia się w roli jej opiekuna. Zerknijcie do naszej galerii i zobaczcie sami!

Geneza konfliktu w rodzinie Beckhamów. Wszystko zaczęło się od ślubu

Pierwsze pogłoski o konflikcie w rodzinie Beckhamów zaczęły pojawiać się jeszcze w 2022 roku przed ślubem Brooklyna z Nicolą Peltz. Wówczas mówiło się, że pierwsze spory miały rozegrać się jeszcze podczas przygotowań do ceremonii. Victoria, która posiada własną markę modową chciała, aby jej przyszła synowa powiedziała sakramentalne 'tak' w sukni jej projektu, ale ostatecznie tak się jednak nie stało. W zamieszczonym oświadczeniu Brooklyn rzucił zupełnie nowe światło na sprawę. Wówczas wyszło na jaw, że to projektantka w ostatnim momencie miała anulować zamówienie dla wybranki swojego syna, a ta w afekcie musiała poszukiwać innej sukni tuż przed ceremonią. Więcej na ten temat przeczytacie tutaj.