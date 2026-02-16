Joanna Koroniewska od lat jest aktywna w mediach społecznościowych, gdzie chętnie pokazuje się w naturalnej odsłonie. Niestety, to powoduje, że aktorka mierzy się z hejterskimi komentarzami. Wielu uważa, że wygląda na zaniedbaną, a także wytykają jej, iż sprawia wrażenie starszej niż w rzeczywistości jest. Gwiazda się jednak nie przejmuje, choć zdarza się jej odpowiedzieć na uszczypliwe wypowiedzi. Tym razem jeden z fanów zapytał o jej wymiary. Jasno odpowiedziała.

Zobacz wideo Nie mają litości dla Joanny Koroniewskiej w sieci. Maciej Dowbor zauważa ważną rzecz

Joanna Koroniewska ujawniła prawdę. To przekazała obserwatorom

Joanna Koroniewska stara się pozostać z fanami w kontakcie. Na relacji na Instagramie umożliwiła im zadawanie pytań w ramach akcji "pytania i odpowiedzi", dzięki czemu obserwatorzy mogą ją lepiej poznać. Jeden z fanów był ciekawy, jakie wymiary ma aktorka. Gwiazda postanowiła odpowiedzieć. "Mam 171, choć Maciej Dowbor mówi, że sobie dodaje parę centymetrów... Jeśli chodzi o wagę, dawno się nie ważyłam, jakieś 55 kg. Chyba. Czasem więcej. Nie przywiązuję wagi do wagi, tylko do wydolności i tego, żeby czuć się w swoim ciele coraz lepiej i być coraz bardziej sprawną" - przekazała jasno.

Joanna Koroniewska odpowiedziała hejterowi. Niebywałe, w jakim stylu to zrobiła

Celebrytka co jakiś czas dzieli się wiadomościami prywatnymi, a także komentarzami, które otrzymuje od internautów. To nie pierwszy raz, gdy decyduje się na nie odpowiedzieć publicznie. Tym razem zrobiła to poprzez nagranie opublikowane na Instagramie. "Ale ty jesteś szpetna" - napisał hejter o imieniu Paweł, co Koroniewska pokazuje ukochanemu. Maciej Dowbor postanowił odnieść się do sprawy właśnie na filmiku.

- O przepraszam panie Pawle, jak ją delikatnie doinwestujemy, to wygląda naprawdę całkiem nieźle - powiedział mąż Joanny Koroniewskiej. Na kolejnych ujęciach widzimy celebrytkę w białej kreacji, z wystylizowaną fryzurą i w pełnym makijażu - w tej stylizacji Koroniewska pojawiła się na tegorocznym Balu Fundacji TVN. "Tanio nie jest, ale chyba warto? A zresztą i tak mąż płaci" - dodała żartobliwie aktorka w opisie na Instagramie.