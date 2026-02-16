Powrót na stronę główną

Stockinger ujawnia tajemnice niemiecko brzmiącego rodzinnego nazwiska. Historia zaskakuje
Robert Stockinger postanowił ujawnić tajemnice swojego nazwiska, które od lat wzbudza ciekawość internautów. Opowiedział fascynującą historię rodziny sięgającą XIX wieku i pokazał archiwalne zdjęcia przodków.
Robert Stockinger na Instagramie opowiedział fascynującą historię swojej rodziny sięgającą XIX wieku. Uzupełnił ją archiwalnymi fotografiami przodków. Przy okazji zaskoczył ciekawostkami, które z pewnością zdziwią wielu jego fanów. 

Robert Stockinger zaskakuje wyznaniem o swoim nazwisku. Zdradził, co oznacza 

Nazwisko Stockinger od dawna budzi ciekawość internautów i komentatorów, którzy zwracają uwagę na jego obce brzmienie. - Już wiele razy pytaliście mnie, skąd to dziwne nazwisko. Wszystko dzięki dziadkowi mojego dziadka Andrzeja - ujawnił Robert. Jak wyjaśnił prezenter, historia zaczyna się od Mateusza Stockingera, który pod koniec XIX wieku opuścił Berlin i przeniósł się do Warszawy. Przybył do Królestwa Polskiego jako zdun, aby budować piece kaflowe - zawód bardzo ceniony w tamtym czasie pod zaborem rosyjskim.

Mateusza Stockinger poślubił Elżbietę i razem mieli czworo dzieci, z których tylko linia przodków prezentera nosi dziś nazwisko Stockinger, poprzez Ryszarda, jego potomka Andrzeja, a następnie Tomasza i Roberta z synem Adamem. - Tak w ogóle to "stock" po niemiecku oznacza "pień", czyli przodkowie Mateusza prawdopodobnie byli drwalami. Samo nazwisko Stockinger dziś jest dużo bardziej popularne w Austrii niż w Niemczech, a za sprawą jednej rodziny całkiem rozpoznawalne także w Polsce - wyjawił Robert, zdradzając dodatkowe ciekawostki.

Stockingerowie od pokoleń są związani z kulturą. Czym dali się poznać Polakom ojciec i dziadek Roberta Stockingera?

Stockingerowie to jeden z najbardziej rozpoznawalnych klanów w polskiej kulturze. Najbardziej znany jest ojciec Roberta - Tomasz Stockinger, którego od lat 70. możemy oglądać na ekranach. Aktor zagrał m.in. w "Znachorze" i "Karierze Nikodema Dyzmy". Największą sympatię widzów zdobył jednak rolą Pawła Lubicza w serialu "Klan". Warto dodać, że znany był także dziadek prezentera - Andrzej Stockinger, który od 1949 do 1993 roku budował swoją karierę jako ceniony teatralny aktor i wokalista.

 

