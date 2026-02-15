Krzysztof Skiba niedawno wziął drugi ślub ze swoją kolejną ukochaną - Karoliną Skibą. Ceremonia odbyła się na Malediwach, gdzie małżonkowie spędzili też miesiąc miodowy. Zakochani chętnie dzielili się swoim szczęściem za pośrednictwem mediów społecznościowych. Niestety, radosne chwile przerwała rodzinna tragedia. Muzyk poinformował na Instagramie o śmierci ukochanej mamy.

REKLAMA

Zobacz wideo Wzruszony Drozda wspomina artystów, którzy odeszli

Krzysztof Skiba stracił mamę. "Byliśmy przekonani, że dożyje setki"

Krzysztof Skiba zamieścił na instagramowym profilu wzruszający wpis, w którym pożegnał zmarłą mamę. Albina Skiba odeszła w wieku 94 lat, zaledwie dwa miesiące przed kolejnymi urodzinami.

Bez mamy. Życie jest jak huśtawka. Jednego dnia radość i śmiech. Drugiego rozpacz i smutek. Odeszła moja mama Albina. Za dwa miesiące miałaby 95 lat

- napisał na Instagramie muzyk. Satyryk wyjawił, że jego mama jeszcze niedawno czuła się świetnie, jednak nagle jej stan zdrowia uległ nagłemu pogorszeniu. "Jeszcze w grudniu wszyscy byliśmy przekonani, że rozbije bank i dożyje setki. Ale zaraz po świętach poczuła się gorzej. A potem słabła z dnia na dzień. Zawsze jej mówiłem, że wszystkie osoby po 90. to dla mnie mistrzowie świata" - wspominał.

Krzysztof Skiba wspomina zmarłą mamę. To po niej odziedziczył poczucie humoru

W obszernym poście muzyk opisał historię życia ukochanej rodzicielki. Przypomniał, że pani Albina była bardzo zaangażowana w działalność Solidarności. Zdradził również, że to właśnie po niej odziedziczył poczucie humoru. "Mama miała duże poczucie humoru. Lubiła się wygłupiać i robić kawały. Ja jestem cały z niej. Jeśli mam jakikolwiek talent, to tylko po mamie. A teraz z siostrą Gosią zostaliśmy sami. Bez mamy. To tak jakby połowa nas odeszła" - napisał.

Pod jego postem pojawiło się mnóstwo komentarzy z kondolencjami i wyrazami wsparcia. "Znam to uczucie. Ból serca, który rozrywa od środka i zabiera oddech... coś pękło, coś zabrali, nigdy nie wróci to, co było przed bez mamy, to tak jakby przestało się być dzieckiem... kiedykolwiek", "Tak bardzo mi przykro. Przyjmij moje kondolencje. Wyrazy współczucia", "Piękne życie, piękny człowiek, pięknie pan to przedstawił.. Współczuję" - pisali internauci.