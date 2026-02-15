Agnieszka Kaczorowska występuje na scenie od najmłodszych lat. Okazuje się, że aktorstwo i taniec, to nie jedyne dziedziny, w których spełnia się celebrytka. Jakiś czas temu ukochana Marcina Rogacewicza postanowiła spróbować swoich sił również w na polu komediowym i pojawiła się gościnnie w skeczu Kabaretu Skeczów Męczących. Jak sobie poradziła? Opinie internautów są podzielone.

Agnieszka Kaczorowska w kabarecie. Zebrała mieszane recenzje

Nagranie z udziałem Agnieszki Kaczorowskiej pojawiło się na facebookowym profilu "Kabaret na żywo". Fragment pochodzi z ubiegłorocznej Świętokrzyskiej Gali Kabaretowej. Celebrytka wystąpiła wówczas w skeczu Kabaretu Skeczów Męczących, w którym wcieliła się w ekspedientkę Bożenę. Nie wszyscy byli jednak pod wrażeniem talentu komediowego tancerki. "Nie wiem, czy ja ma spaczony humor, ale dla mnie ani jeden tekst nie był śmieszny", "Niestety nie sprawdziła się ani w roli prowadzącej, ani w skeczu (...) Lepiej niech zostanie przy tańcu, to jej wychodzi perfekcyjnie", "Albo nie mam poczucia humoru, albo właśnie mam, ale bardziej wymagające. Słabe to" - narzekali w komentarzach.

Znaleźli się jednak także obrońcy Kaczorowskiej. "Brawo, dobry występ","Nie wiem, dlaczego tak hejtujecie Agnieszkę. Mówiła to, co jej napisali". "Brawo pani Agnieszko, jest pani wspaniała" - twierdzili inni komentujący.

Kabareciarze wyśmiali Kaczorowską i Rogacewicza.

Nie jest to jedyny "występ" Agnieszki Kaczorowskiej w kabarecie. W październiku ubiegłego roku tancerka miała pojawić się razem z Marcinem Rogacewiczem w programie "Kabaret K2. Jedziemy po bandzie". Zbiegło się jednak to w czasie z ich odpadnięciem z "Tańca z gwiazdami" i para ostatecznie nie pojawiła się w show. Kabareciarze postanowili wówczas niewybrednie zażartować z zakochanych, podstawiając w ich miejsce manekiny z nałożonymi maskami przedstawiającymi Kaczorowską i Rogacewicza. Nie szczędzili też pod adresem tancerki i aktora niewybrednych żartów. Występ spotkał się jednak z mieszanymi opiniami. Wielu internautów stwierdziło, iż kabareciarze pozwolili sobie na zbyt wiele. "Z czego tu się śmiać?", "To już jest niesmaczne, przekroczenie granic i brak wyczucia" - komentowali.