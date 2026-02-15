Doda wydała najpierw osobisty singiel "Pamiętnik", który szybko osiągnął milion wyświetleń. Po sukcesie utworu nadszedł czas na kolejny prezent od gwiazdy. Pojawiła się nad Wisłą w nietypowym wydaniu, ponieważ założyła suknię ślubną z welonem i przemówiła do fanów w nocy. Niektórzy mogliby przypuszczać, że piosenkarka stanęła na ślubnym kobiercu. W ten sposób Doda zdecydowała się jednak ogłosić swój zbliżający się koncert.

Doda już nie może się doczekać tego dnia. Zagadka rozwiązana

Nietypowe ogłoszenie jednak nie dotyczy kolejnego związku małżeńskiego. To już pewne - gwiazda zagra koncert na PGE Nardodowym w Warszawie, co potwierdziła w walentynkowym poście na Instagramie. Sprzedaż biletów na to wydarzenie została uruchomiona 15 lutego, czyli w 42. urodziny Dody. Na koncert jednak będziemy musieli poczekać. "Kochani! To jest ten dzień! Dzień urodzin i spełniania marzeń! Już oficjalnie ogłaszam swój koncert na PGE Narodowym 7 sierpnia 2027" - czytamy we wpisie. "To będzie koncert, który albo pamięta się przez całe życie, albo żałuje, że się na nim nie było! Dziś są moje urodziny i najlepszym prezentem, jaki możecie mi zrobić, jest zakup biletu na mój przyszłoroczny koncert" - uzupełniła gwiazda.

Tak jak w przypadku trasy "Aquaria Tour" będziemy mogli liczyć na spektakularne widowisko - tak przynajmniej zapowiada Doda. Zdradziła, z kim będzie współpracowała przy organizacji wydarzenia. "Wydarzenie wyreżyserują najlepsi z najlepszych: Gabriel Dubé-Dupuis, znany m.in. z Cirque du Soleil oraz Sebastian Gonciarz. Spodziewajcie się niespodziewanego!" - ogłosiła.

Doda szykuje duże wydarzenie. Co na to fani?

Słuchacze wokalistki z pewnością pośpieszyli do strony z biletami. Po komentarzach można stwierdzić, że są bardzo zadowoleni z ogłoszenia gwiazdy. "Będzie ogień", "Powiedzmy, że to taki ślub ze swoimi fanami", "Czuje się, jakbyś naprawdę brała ślub, idealnie wyglądasz w tej sukni ślubnej!" - czytamy komentarze.