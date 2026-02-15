Po latach dramatycznych doświadczeń Ewa Bem ponownie zdecydowała się opowiedzieć o swojej codzienności z chorobą nowotworową. Artystka nie ukrywa, że choć od dwóch lat pozostaje w remisji, jej życie wciąż podporządkowane jest leczeniu i regularnej kontroli stanu zdrowia.

Ewa Bem szczerze o nowotworze. "Wiem, że od tej choroby nigdy się nie uwolnię"

W rozmowie z magazynem "Wysokie Obcasy" wokalistka przyznała, że każdego dnia przyjmuje doustną chemię i pozostaje pod stałą opieką lekarską. Jak podkreśliła, spokój, który teraz odczuwa, nie oznacza końca zmagań z chorobą. "Od dwóch lat jestem w remisji. Cały czas biorę doustną chemię, jestem pod opieką cudownej pani doktor Magdaleny Kowalskiej. Teraz jest spokój, ale wiem, że od tej choroby nigdy się nie uwolnię, prędzej czy później wróci" - wyznała.

Mimo własnych problemów zdrowotnych największy niepokój wokalistki dotyczy dziś jej córki Gabrysi. "Boję się ze względu na Gabrysię. Przenigdy nie chciałabym dostarczyć jej kolejnego bólu, stać się ciężarem" - stwierdziła. Wokalistka zaznaczyła również, że nie zamierza podejmować terapii za wszelką cenę. "Leczenie nie może być gorsze od choroby" - podkreśliła.

Ewa Bem straciła córkę i męża

Słowa te nabierają szczególnej wagi w kontekście osobistych tragedii, które dotknęły Bem w ostatnich latach. W 2017 roku zmarła jej córka, Pamela Bem-Niedziałek. Przypomnijmy, że 39-latka zachorowała na nowotwór mózgu. Strata dziecka była dla wokalistki ogromnym ciosem. Pamela była bardzo związana ze swoją siostrą Gabrysią. "Dziewczyny bardzo się kochały, to były siostry jak dwie rękawiczki" - wspominała Bem.

Kolejny bolesny rozdział w życiu Ewy Bem zapisał się 17 stycznia 2025 roku, gdy zmarł jej mąż, Ryszard Sibilski. Miał 69 lat i również zmagał się z chorobą nowotworową. Był dla piosenkarki wieloletnim partnerem i wsparciem, a jego odejście pozostawiło ogromną pustkę.