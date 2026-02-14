Internetowi komicy sięgają po znane postacie ze świata polityki i show-biznesu. Szczególną popularnością cieszą się materiały Piotra Napierały, który zasłynął z naśladowania Grzegorza Brauna. Internauci doceniają komika przede wszystkim za umiejętność uchwycenia charakterystycznego stylu wypowiedzi kontrowersyjnego polityka. Teraz do jego projektu dołączył Damian Bąbol, który wcielił się w postać… Sebastiana Fabijańskiego.

Sparodiowali Grzegorza Brauna i Sebastiana Fabijańskiego. Castingowy skecz podbija internet

- Szczęść Boże, Sebastianie aktorze - słyszymy już w pierwszych sekundach nagrania. W oczy rzuca się charakterystyczna czarna opaska na lewym oku - element wizerunku polityka. Kluczowe są natomiast barwa głosu łudząco przypominająca oryginał oraz typowe dla Brauna hasła i sposób prowadzenia wypowiedzi. - Szczęść Boże, w ogóle co za spotkanie - odpowiada Sebastian Fabijański, w którego wciela się Damian Bąbol. Pojawia się specyficzny śmiech aktora, a także charakterystyczne spojrzenie spod okularów przeciwsłonecznych.

Akcja rozgrywa się podczas castingu do filmu - i nie jest to wybór przypadkowy. Warto pamiętać, że Grzegorz Braun z zawodu jest reżyserem, co nadaje całej sytuacji dodatkowy, ironiczny wymiar. Największym zaskoczeniem okazuje się jednak fakt, że Fabijański musi podczas przesłuchania wcielić się właśnie w… Brauna. W dialogu nie zabrakło także aluzji do sceptycznych poglądów polityka, w tym jego krytycznego stosunku do rozdania Oscarów.

Sebastian Fabijański zareagował na parodię samego siebie

Skecz z udziałem parodiowanych postaci aktora i polityka błyskawicznie stał się hitem w sieci. Pod nagraniem zaroiło się od komentarzy. "Szacun za zagranie Sebastiana Fabijańskiego grającego Grzegorza Brauna", "Uwielbiam", "To jest najlepsze" - pisali. Co ciekawe, wśród komentujących znalazł się także sam Sebastian Fabijański. Aktor z dystansem podszedł do parodii. "In general top" (ogólnie super - przyp. red.) - napisał, wyraźnie nawiązując do charakterystycznych haseł pojawiających się w nagraniu.