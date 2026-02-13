Aldona Orman w programie "Dzień dobry TVN" opowiedziała o dramatycznych wydarzeniach, które całkowicie odmieniły jej codzienność. Aktorka ujawniła, że padła ofiarą cyberprzestępców, którzy przejęli dostęp do jej urządzeń oraz bankowości elektronicznej, a następnie wyczyścili jej konto z wszystkich oszczędności. Co więcej, na jej dane próbowano zaciągnąć kredyty w kilku bankach.

12 lutego Aldona Orman w "Dzień dobry TVN" opowiedziała, że hakerzy przejęli dostęp do jej komputera, telefonu, konta bankowego, a nawet profilu w aplikacji mObywatel. - Nic złego nie zrobiłam, nawet nie wiedziałam, że można zhakować komputer, telefon i wejść na konto bankowe i na mObywatela. Konsekwencje są straszne, ponieważ wszystkie pieniądze, które były na koncie poszły sobie wek, plus jeszcze wzięto na mnie kredyt. Próbowano wziąć kredyt w kilku bankach - wyznała.

Jak dotąd nie udało się odzyskać utraconych środków. Aktorka zapowiedziała, że chce nagłaśniać sprawę, aby ostrzec innych przed podobnym zagrożeniem. Co więcej, oszukani mieli zostać także jej znajomi z branży. - Będę robiła wszystko, żeby to nagłośnić, po to, żeby ostrzec innych ludzi. Okazuje się, że moje znajome osoby, nawet z planu, też zostały oszukane, które nie chcą o tym mówić, bo im jest wstyd, że stracili 100 czy 60 tys. zł - dodała.

Aldona Orman przeszła trzy operacje mózgu. Opisała dramatyczne chwile na planie serialu

W ostatnich latach aktorka mierzyła się również z poważnymi problemami zdrowotnymi. W 2023 roku doznała pęknięcia tętniaka mózgu i przeszła kilka operacji neurochirurgicznych. - Skończyłam grać scenę i bardzo mi się źle grało. Po prostu jakoś tak kręciło mi się w głowie, gdzieś tam jakieś łzy leciały mi z oka i nie wiedziałam dlaczego. Przeszłam przez całą halę, usiadłam na krześle przed monitorem i wtedy przyszedł przerażający ból głowy. Straciłam wzrok, straciłam mowę, nie byłam w stanie się ruszyć. Gdybym wtedy wsiadła do samochodu, mogłoby skończyć się tragicznie - wspominała. Dzięki szybkiej reakcji lekarzy, udało się ją uratować. Aktorka przeszła w sumie trzy operacje mózgu, a dzięki wsparciu lekarzy mogła wrócić do pracy zawodowej.