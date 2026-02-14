W Wielkiej Brytanii trwa prawdziwe załamanie pogody. Od początku roku każdego dnia pada deszcz, który powoduje podnoszenie poziomu wody w rzekach. Tamiza już wylała, powodując spustoszenie w okolicznych obszarach m.in. w hrabstwie Berkshire. To właśnie tam znajdują się luksusowe posiadłości zarówno George'a Clooneya, jak i Russella Branda. Oba tereny znacznie ucierpiały.
George Clooney wraz z rodziną mają posiadłość w Sonning w Berkshire. Na co dzień można im pozazdrościć - wspaniała rezydencja, za którą aktor miał zapłacić 12 milionów funtów, jest położona nad brzegiem rzeki. Oprócz pięknych widoków, państwo Clooney mogą pochwalić się rozległym ogrodem i kortami tenisowymi. Teraz to wszystko znalazło się pod wodą.
To jednak nie jest pierwszy raz, gdy posiadłość hollywoodzkiego gwiazdora została zalana. Niemal identyczna sytuacja wydarzyła się w lutym 2020 roku. Wtedy również ucierpiały ogrody i kort tenisowy Clooneyów. Warto dodać, że George i Amal wprowadzili się do domu w 2016 roku, a kupili we wrześniu 2014 roku jeszcze zanim zostali małżeństwem. Wiadomo, że ich posiadłość pochodzi z XVII wieku i została nawet wpisana do rejestru zabytków klasy II. Nie jest to oczywiście jedyna posiadłość Clooneyów. Para posiada także Willę Oleandra nad jeziorem Como we Włoszech, nieruchomości w Kalifornii oraz na Manhattanie, a w 2021 roku zakupili posiadłość w Prowansji we Francji. Według medialnych doniesień, George i Amal korzystają z wielu swoich domów.
Obecnie podobny dramat przeżywa również komik Russell Brand, którego posiadłość też znajduje się w hrabstwie Berkshire, ale w Remenham. Jego dom został wybudowany w 1897 roku tuż przy Tamizie i kiedyś należał do rodziny królewskiej. Brand nabył posiadłość w 2016 roku i dzieli swój czas pomiędzy ten dom a lokum w Santa Rosa Beach na Florydzie. Niestety, teraz jego angielska posesja została całkowicie zalana, a woda sięgnęła aż do frontu okazałego i wartego 3,3 miliona funtów domu.
Być może nie każdy wie, ale w październiku 2025 roku George Clooney pojawił się w Polsce. Przyleciał tu, by wziąć udział w XII edycji Festiwalu Idei Igrzyska Wolności, który odbył się w Łodzi. Spotkanie z aktorem trwało zaledwie godzinę, a każdy, kto chciał wziąć w nim udział, musiał przygotować się na ogromny wydatek - należało bowiem zakupić wejściówkę VIP w cenie trzech i pół tysiąca złotych. Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ.