Kabaret Ani Mru Mru należy do najpopularniejszych formacji komediowych w Polsce. Zespół, w którego skład wchodzą Marcin Wójcik, Michał Wójcik oraz Waldemar Wilkołek, od lat wyprzedaje bilety na występy w całym kraju. W styczniu tego roku kabaret musiał jednak zawiesić działalność z powodu problemów zdrowotnych Michała Wójcika. Teraz kabaret wydał nowe oświadczenie.

Michał Wójcik z Ani Mru Mru wraca na scenę po przerwie zdrowotnej

13 lutego, w piątek, na oficjalnym profilu grupy na Facebooku pojawiły się nowe informacje dotyczące stanu zdrowia artysty. Okazuje się, że jego rekonwalescencja potrwa nieco dłużej niż początkowo zakładano, ale już w kwietniu kabaret planuje powrót na scenę.

Piątek trzynastego! A u nas dobre wiadomości! Najpierw chcemy wam wszystkim bardzo podziękować za wszystkie słowa wsparcia dla Michała. Jego rekonwalescencja potrwa do końca marca, co oznacza, że od kwietnia widzimy się na wszystkich zaplanowanych i przełożonych występach... Trzymajcie się... Oby do wiosny

- czytamy w oficjalnym komunikacie. Pod postem pojawiły się liczne komentarze. Fani nie kryją radości z powrotu kabaretu na scenę. "Ludzie, zbierać się, brakuje was", "Wracaj do zdrowia Michał", "Wspaniale", "I to jest dobra wiadomość" - napisali internauci.

Michał Wójcik o śmierci partnerki i nowej miłości. "Stoczyłbym się"

Kilka lat temu Michał Wójcik przeżył osobistą tragedię. W kwietniu 2023 roku zmarła jego partnerka Janina Włudarczyk, z którą wychowywał syna. Wcześniej kabareciarz publicznie mówił o jej chorobie i angażował się w zbiórkę środków na leczenie. W 2024 roku, w rozmowie dla Świata Gwiazd, Wójcik wrócił wspomnieniami do trudnego czasu żałoby.

Przyznał, że ogromnym wsparciem okazała się dla niego nowa partnerka. - Obecnie jestem w związku, mogę to śmiało powiedzieć. Aniu, pozdrawiam cię, kocham cię! To osoba, bez której bym się nie podniósł, po tym, co się ostatnio stało. Pilnuje mnie. Mówię otwarcie, że stoczyłbym się, a może jeszcze dalej, bo bywały sytuacje samodestrukcyjne. Był to dla mnie potężny cios i szok. Takie jest życie - wyznał. Więcej na ten temat przeczytacie w naszym artykule: Michał Wójcik ze łzami w oczach wspomina zmarłą partnerkę. "Wiele dla niej zrobiłem, ale chcę iść do przodu".