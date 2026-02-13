Nie żyje Bożena Dykiel. Smutna informacja nadeszła z samego rana 13 lutego 2026 roku. Jako pierwszy wieści przekazał ksiądz Andrzej Luter za pomocą mediów społecznościowych. "Bożena Dykiel nie żyje. Aktorka żywioł!" - podkreślił. Wiadomość pojawiła się również na profilu Filmu Polskiego. Wierni fani aktorki są zgodni co do tego, że polskie kino i telewizja straciły jedną z najbardziej rozpoznawalnych osobowości ekranu. Oprócz widzów, w sieci głos zabrały również znane osoby, które wyraziły ogromny smutek. Choć Dykiel nie mówiła dużo o życiu prywatnym, miała refleksje na temat śmierci.

Bożena Dykiel mówiła o śmierci. Takiego odejścia się obawiała

Bożena Dykiel niekiedy w wywiadach była refleksyjna. Zdarzyło jej się poruszyć tematy związane z upływającym czasem. W 2025 roku w wywiadzie dla Plejady mówiła, że szczególnie ceni chwile wytchnienia oraz podróże, które pozwalają jej odzyskać energię. Wspomniała wówczas o śmierci. Zaznaczyła, że nie chciałaby umrzeć w blasku reflektorów.

"Ja nie chcę podzielić losu Tadeusza Łomnickiego i umrzeć na scenie. Chcę umrzeć w swoim łóżku, a jednocześnie mieć poczucie dobrze wykonanej pracy, bo to zawsze mi przyświeca" - mówiła aktorka. Wspomniała również o tym, że ważny był dla niej balans. "Trzeba we wszystkim znaleźć balans, dlatego jak mogę, to korzystam z wyjazdów i odpoczywam" - mówiła.

Kim była Bożena Dykiel? Za te filmy ją pokochaliśmy

Bożena Dykiel odeszła w wieku 77 lat. Była wybitną aktorką z bogatym dorobkiem artystycznym. W trakcie swojej kariery zagrała ponad 130 różnych ról. Występowała zarówno w produkcjach filmowych, jak i teatralnych oraz telewizyjnych. Współpracowała z wybitnymi twórcami, m.in. z Andrzejem Wajdą, Krzysztofem Kieślowskim oraz Adamem Hanuszkiewiczem. Publiczność pamięta ją z ról w takich znanych tytułach jak "Wesele", "Ziemia obiecana", "Człowiek z żelaza", "Znachor", "Brunet wieczorową porą", "Rozmowy kontrolowane" czy serialu "Alternatywy 4". W ostatnich latach była związana z serialem "Na Wspólnej". Z jakiej roli będziecie ją pamiętać?