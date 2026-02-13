Dominika Żukowska spełniała się jako wokalistka i gitarzystka. O jej niespodziewanej śmierci poinformował Michał Gramatyka. "Odeszła do wieczności Dominika Żukowska. Piękniejsza część duetu, który od lat stanowiła z Andrzejem Koryckim. Jeden z najbardziej rozpoznawalnych głosów naszej szantowej sceny. Wcielona delikatność, wrażliwość, wręcz kruchość" - przekazał wiceminister cyfryzacji. Co z pogrzebem zmarłej gwiazdy?

Dominika Żukowska wkrótce zostanie pochowana. Odbędzie się niedaleko Warszawy

Wciąż nie znamy przyczyny śmierci piosenkarki. Wiemy za to, kiedy odbędzie się jej ostatnie pożegnanie. Zostało zaplanowane na 17 lutego o godz. 13.30 w kościele pw. Matki Boskiej Pocieszenia w Żyrardowie. Rodzina zmarłej prosi żałobników o szacunek i wstrzemięźliwość w kwestii mediów, podkreślając, że żadne zdjęcia ani materiały nie powinny być robione podczas ceremonii.

Dominika Żukowska była znana przede wszystkim z duetu muzycznego, który tworzyła przez wiele lat z Andrzejem Koryckim. Razem koncertowali po całej Polsce, a ich muzyka zdobyła serca licznych fanów. Wspólnie nagrali cztery płyty. Pierwsze informacje o jej śmierci mówiły o tragicznym wypadku samochodowym, jednak te doniesienia zostały zdementowane przez samego Koryckiego.

"Dementuję nieprawdziwe doniesienia, że Dominika zginęła w wypadku samochodowym. To nie był wypadek" - napisał muzyk i bliski przyjaciel Żukowskiej na swoim Facebooku. W rozmowie z TVP, Korycki ujawnił, że Dominika odeszła nagle, jednak nie podał konkretnej przyczyny jej śmierci.

Dominika Żukowska łączyła karierę muzyczną z pracą psychologa

Dominika Żukowska pochodziła z Żyrardowa i była cenioną wokalistką oraz gitarzystką, którą kojarzono przede wszystkim z muzyką żeglarską, poezją śpiewaną i balladami. Przygodę ze sceną szantową rozpoczęła w 1998 roku, kiedy to zadebiutowała podczas festiwalu "Mały Kubryk" w Łodzi. W ciągu swojej kariery artystycznej współpracowała z wieloma grupami, w tym z chórem "CHIPS" oraz zespołem DNA. Od wielu lat była częścią duetu muzycznego z Andrzejem Koryckim. Ostatni raz wystąpili razem 8 lutego 2026 roku w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach. Poza muzyką Dominika była również psycholożką, pracującą w szpitalu.