11 lutego najbliżsi Jamesa Van Der Beeka poinformowali, że aktor zmarł. W ostatnich latach życia gwiazdor "Jeziora marzeń" zmagał się z nowotworem jelita grubego. Opublikowano wówczas poruszający post. "Nasz ukochany James David Van Der Beek odszedł dziś rano w spokoju. Swoje ostatnie dni przeżył z odwagą, wiarą i łaską. (...) Na razie prosimy o spokój i prywatność, ponieważ opłakujemy naszego kochającego męża, ojca, syna, brata i przyjaciela" - przekazała rodzina aktora. Głos postanowiła teraz zabrać także jego była żona Heather McComb.
"Jestem załamana stratą ukochanego Jamesa. Szczególnie złamane jest moje serce z powodu jego niesamowitej żony Kimberly, jego pięknych dzieci i jego niesamowitej rodziny" - przekazała w emocjonalnym wpisie McComb, zamieszczając do tego archiwalne zdjęcie z Van Der Beekiem z 21. urodzin aktorki. Para tworzyła małżeństwo w latach 2003-2010. Wspólnie mieli przy tym podjąć decyzję o rozwodzie w 2009 roku.
"Tak zawsze będę widziała Jamesa - z niewinnym, dobrym i czystym sercem. Co za podróż przeżyliśmy przez te lata. Siedzę tu w ogromnej wdzięczności za szczególną więź, przyjaźń i miłość, którą dzieliliśmy z Jamesem, która przetrwała przez dziesięciolecia" - dodała dalej Heather, opisując zmarłego w poruszających słowach.
James był piękną duszą wypełnioną tak dużą ilością światła, miłości, talentu, humoru, głębi, wrażliwości, wiedzy (...). Świecił tak jasno, ale był taki skromny i ludzki
- przekazała aktorka, prosząc na koniec wpisu o wpłaty na rzecz zbiórki dla rodziny Van Der Beeka. Więcej na jej temat znajdziecie w artykule poniżej:
Post ku pamięci zmarłego opublikował również dobry przyjaciel Van Der Beeka - aktor Alfonso Ribeiro. Udostępnił on zdjęcie, które wykonała żona Jamesa podczas ich ostatniego spotkania. "W ostatnim momencie znów sprawiłem, że się zaśmiałeś" - przekazał we wpisie Ribeiro, opisując dalej więź, która łączyła go z przyjacielem. Aktor był m.in. ojcem chrzestnym jednej z córek Van Der Beeka. Więcej przeczytacie o tym w artykule: "Przyjaciel Jamesa Van Der Beeka opublikował poruszające zdjęcie. Zrobiono je chwilę przed ostatnim pożegnaniem".