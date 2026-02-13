11 lutego najbliżsi Jamesa Van Der Beeka poinformowali, że aktor zmarł. W ostatnich latach życia gwiazdor "Jeziora marzeń" zmagał się z nowotworem jelita grubego. Opublikowano wówczas poruszający post. "Nasz ukochany James David Van Der Beek odszedł dziś rano w spokoju. Swoje ostatnie dni przeżył z odwagą, wiarą i łaską. (...) Na razie prosimy o spokój i prywatność, ponieważ opłakujemy naszego kochającego męża, ojca, syna, brata i przyjaciela" - przekazała rodzina aktora. Głos postanowiła teraz zabrać także jego była żona Heather McComb.

Była żona Jamesa Van Der Beeka żegna aktora. Jej słowa chwytają za serce

"Jestem załamana stratą ukochanego Jamesa. Szczególnie złamane jest moje serce z powodu jego niesamowitej żony Kimberly, jego pięknych dzieci i jego niesamowitej rodziny" - przekazała w emocjonalnym wpisie McComb, zamieszczając do tego archiwalne zdjęcie z Van Der Beekiem z 21. urodzin aktorki. Para tworzyła małżeństwo w latach 2003-2010. Wspólnie mieli przy tym podjąć decyzję o rozwodzie w 2009 roku.

"Tak zawsze będę widziała Jamesa - z niewinnym, dobrym i czystym sercem. Co za podróż przeżyliśmy przez te lata. Siedzę tu w ogromnej wdzięczności za szczególną więź, przyjaźń i miłość, którą dzieliliśmy z Jamesem, która przetrwała przez dziesięciolecia" - dodała dalej Heather, opisując zmarłego w poruszających słowach.

James był piękną duszą wypełnioną tak dużą ilością światła, miłości, talentu, humoru, głębi, wrażliwości, wiedzy (...). Świecił tak jasno, ale był taki skromny i ludzki

- przekazała aktorka

