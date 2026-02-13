Robert Janowski występuje aktualnie w roli jurora w "The Voice Senior". Wraz z Majką Jeżowską, Alicją Majewską i Andrzejem Piasecznym poszukują nowej gwiazdy estrady. Janowski jest przy tym dobrze znany polskim widzom przede wszystkim przez fakt prowadzenia od lat kultowego programu - "Jaka to melodia?". Jak się okazuje, część zarobionych pieniędzy prezenter przeznacza na zegarki. Na jego nadgarstku mogliśmy zobaczyć prawdziwe cacka.

REKLAMA

Zobacz wideo Lanberry odrzucili w The Voice of Poland. "Słabo się poczułam"

Robert Janowski jest prawdziwym fanem zegarków. Tylko spójrzcie, jakie ma w swojej kolekcji

W każdym odcinku muzycznego show Janowski prezentuje się elegancko i nienagannie. Zawsze stawia na dobrze skrojony garnitur lub np. koszulę z kamizelką. Ponadto prezenter dobiera różne okulary oraz bransoletki. Uwagę przykuwają jednak przy tym wspominane już zegarki. Na zdjęciach z planu "The Voice Senior" mogliśmy zobaczyć, że Janowski prezentował się m.in. w zegarku TAG Heuer Monaco. Cena akcesorium sięga w internetowych sklepach nawet 37 tys. złotych.

Co ciekawe, to nie jedyny drogi zegarek w kolekcji Janowskiego. Podczas nagrań show, juror przybył także na plan z zegarkiem marki Patek Philippe. Model to najprawdopodobniej Nautilus, jednak posiada on wiele wersji. Ich ceny zaczynają się średnio od około 130 tys. Najdroższe są dostępne za 400 tys. złotych, a niekiedy nawet za ponad milion złotych.

Robert JanowskiOtwórz galerię

Nie tylko Robert Janowski lubi drogie zegarki. Takie posiada również Kuba Badach

Również inny trener w "The Voice", podobnie jak Janowski, jest fanem luksusowych zegarków. Kuba Badach podczas nagrań do ostatniego sezonu "The Voice of Poland" pojawił się w studio z zegarkiem Omega De Ville Chronoscope Co-Axial. W tym przypadku zegarek jest średnio wyceniany na od 20 do 40 tysięcy złotych. Na rynku dostępne są też modele sięgające nawet 60 tys. złotych. Nie jest to jednak jedyny tego typu zegarek w kolekcji Badacha. Więcej na ten temat przeczytacie w artykule: "Badach może pochwalić się prawdziwym cackiem. Za cenę zegarka można kupić samochód".