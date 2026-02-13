"Ranczo" to kultowy serial TVP1, który był emitowany w latach 2006-2016. O losach Amerykanki Lucy (Ilony Ostrowskiej), Kusego (Pawła Królikowskiego) oraz wójta i księdza (Cezarego Żaka) słyszał każdy, ale czy każdy widz pamięta wątek skina, który zabiegał o względy Kingi (Agnieszki Pawełkiewicz)? Licealista Konrad był przedstawicielem subkultury skinheadów i pokazał się nam jako młody mężczyzna z ogoloną głową. Co dziś słychać u Nygarda, który zagrał ten epizod?

"Ranczo" i charakterystyczny skin. Kto go zagrał?

Licealistę Konrada zagrał lata temu Szymon Nygard. Stawiał wówczas pierwsze kroki w branży aktorskiej i to u boku doświadczonych, polskich sław. Dzięki epizodycznej roli zdobył rozpoznawalność wśród polskich widzów. W tym samym roku, kiedy grał w "Ranczu", udało mu się wystąpić w takich produkcjach jak "Barwy szczęścia" oraz "Komisarz Alex". Co ciekawe, ma jeszcze inne zainteresowania. Niektórych może zaskoczyć fakt, że ukończył Wydział Lalkarski PWST w Krakowie.

Nieco później mogliśmy zobaczyć aktora w "Ojcu Mateuszu", "48h. Zagubieni" oraz "O mnie się nie martw". Przez rok wcielał się w postać Ulryka von Jungingena w serialu "Korona Królów. Jagiellonowie". Ponadto wiemy, że Szymon Nygard spełnia się także jako reżyser. Jesteście ciekawi, jak obecnie wygląda? Po skinie z "Rancza" z ogoloną głową nie ma już śladu. Obecnie aktor ma czarne włosy oraz brodę, co zresztą zobaczycie w naszej galerii.

"Ranczo" oczami Antoniego Królikowskiego. Jasne zdanie o produkcji

Hit TVP ma szczególne znaczenie w rodzinie Królikowskich. Antoni mógł podziwiać w serialu znanego ojca, który zmarł 27 lutego 2020 roku. Przy okazji rozmowy z gwiazdorem "Uroczyska" poruszyliśmy wątek planów związanych powrotem "Rancza". - Z wielu powodów, nie chodzi tylko o mojego tatę, "Ranczo" nigdy nie będzie takim serialem, jaki udało im się wtedy sfotografować. Ekipa przez wiele lat zrobiła wiele fantastycznych odcinków, ludzie pokochali tych bohaterów (...). Natomiast wydaje mi się, że świat daje tyle możliwości... Wtedy był taki kontekst, o czym to był serial... o Amerykance, które przyjeżdża do wioski (...) i tam nagle w tym dworku postanawia zostać - powiedział nam aktor.