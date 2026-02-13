Powrót na stronę główną

Nowe wieści ws. porwanej matki prezenterki NBC. Zbadano ślady krwi
Trwają poszukiwania mamy Savannah Guthrie, amerykańskiej dziennikarki. Na miejscu porwania znaleziono ślady krwi. Teraz zostały zbadane.
Nowe wieści w sprawie porwanej matki prezenterki NBC. Zbadano ślady krwi
fot. Instagram/@savannahguthrie

Savannah Guthrie, ceniona dziennikarka amerykańskiej stacji NBC oraz gospodyni programu "Today", mierzy się z niezwykle trudnym okresem po tajemniczym zaginięciu swojej 84-letniej matki, Nancy Guthrie. Kobieta zniknęła w nocy 31 stycznia, a informacja o jej zaginięciu trafiła do odpowiednich służb następnego dnia rano. Śledczy uznali, że dom, w którym mieszkała seniorka, jest potencjalnym miejscem przestępstwa. W sprawie pojawiły się właśnie kolejne, nowe ustalenia.

Przełom w sprawie zaginięcia Nancy Guthrie. Zbadano krew

Magazyn "Ok!" przekazał informacje na temat krwi, która została znaleziona na werandzie w domu Nancy Guthrie. Dr Michael Baden (specjalista z zakresu medycyny sądowej) ocenił, że 84-latka krwawiła najpewniej z twarzy bądź dłoni. Zwrócił uwagę, że plamy miały specyficzną formę, co jest charakterystyczne dla krwi wydobywającej się z nosa lub ust i napowietrzającej się w trakcie wypływu. Uznał, że kobieta nie była w stanie, albo nie podjęła próby, zatamowania krwotoku, przemieszczając się z przodu posesji w stronę podjazdu. Według jego interpretacji ślady pojawiły się na ganku w momencie uprowadzenia. To podważałoby tezę o nieszczęśliwym wypadku. Śledzicie sprawę zaginięcia Nancy Guthrie?

Rodzina Savannah Guthrie otrzymała szokującą wiadomość. Nadawca ma żądania

To kolejny przełom w tej sprawie. 11 lutego redakcja portalu TMZ otrzymała niepokojącą wiadomość od anonimowej osoby, która twierdzi, wie, kto porwał Nancy Guthrie. Nadawca zażądał kilku milionów dolarów w Bitcoinach w zamian za ujawnienie nazwiska. Tłumaczył, że pieniądze pozwolą mu ukryć się po przekazaniu informacji. Kolejnego dnia przyszedł kolejny e-mail, w którym anonim wyraził frustrację, że nie jest traktowany poważnie. Jak przekazano, redakcja obecnie współpracuje ze służbami. Eksperci w artykule TMZ podkreślili, że żądania zapłaty w kryptowalucie mogą utrudnić przebieg sprawy. Przypomnijmy, że rodzina dostała też list od porywacza. Szczegóły znajdziecie TUTAJ.

