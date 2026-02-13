Markowska szczerze o relacji z Kopczyńskim po rozstaniu. "To nie jest łatwe"

Patrycja Markowska i Jacek Kopczyński przez kilkanaście lat byli parą. W 2022 roku piosenkarka ogłosiła rozstanie i dziś oboje są w szczęśliwych związkach. Patrycja Markowska w 2024 roku poślubiła Tomasza Szczęsnego, a Jacek Kopczyński w grudniu ubiegłego roku wziął ślub z Agnieszką Kustosz. W trakcie trwania związku Markowska i Kopczyński doczekali się narodzin syna, który niedawno obchodził swoje 18. urodziny. Eks partnerzy wspólnie celebrowali tę ważną uroczystość na przyjęciu i wygląda na to, że dziś są w serdecznych relacjach. W najnowszym wywiadzie wokalistka przyznała, że na początku nie było jednak łatwo je utrzymać i przyszło to dopiero z czasem.

Patrycja Markowska otworzyła się na temat relacji z byłym partnerem

Patrycja Markowska w rozmowie z "Faktem" przyznała, że po rozstaniu z Jackiem Kopczyńskim byłym partnerom nie było łatwo utrzymywać dobre relacje, bo obie strony przeważały bardzo intensywne emocje. Parze zależało jednak na tym, aby się dogadać ze względu na syna.

Nie zawsze sobie spijamy z dzióbków, bo, wiadomo, że po rozstaniu są emocje i to nie jest łatwe

- powiedziała Markowska. Po chwili dodała: "Myślę, że jakaś taka dojrzałość pomaga. Wiesz, my już jednak wszyscy jesteśmy w pewnym wieku. Stawiamy dobro dzieci zawsze na pierwszym miejscu i to jest ważne" - podkreśliła piosenkarka. W dalszej części wywiadu wspomniała, co najbardziej utrudnia zachowanie dobrych relacji po rozstaniu z partnerem. "Poza tym, o ile by było łatwiej, gdybyśmy się tak nawzajem szanowali. Boże, jak my byśmy siebie akceptowali nawzajem takimi, jakimi jesteśmy, świat wyglądałby pięknie. Jeżeli się tak odpuści swoje ego, jakieś zapędy, to będzie na świecie piękniej" - stwierdziła wokalistka.

Patrycja Markowska świętowała 18. urodziny syna. "Ciężko mi w to uwierzyć"

Patrycja Markowska świętowała ostatnio 18. urodziny syna Filipa. W mediach społecznościowych podzieliła się wzruszającym wpisem. "Dziś osiemnaście lat kończy mój syn Filip. Ciężko mi w to uwierzyć. Bycie jego mamą jest najbardziej zaskakującą, momentami najtrudniejszą i jednocześnie najpiękniejszą podróżą, jaką przeżyłam. Cytując piosenkę 'Lustro', którą nagrałam z moim tatą: 'Biegnij, dokąd zechcesz, nie bój się, leć, kiedy cię woła świat, biegnij, dokąd zechcesz, będę tam, nie bój się, leć, nie będziesz sam" - czytamy. Z kolei Jacek Kopczyński z przyjęcia urodzinowego syna opublikował zdjęcie, na którym pozuje ze swoją żoną Agnieszką oraz byłą partnerką Patrycją Markowską. "Osiemnastka Filipa. Czy to patchwork?" - czytamy w opisie. W sekcji komentarzy posypały się gratulacje, że byli partnerzy potrafią się dogadać. "Szacunek, że potraficie wznieść się ponad i tworzyć fajną atmosferę dla syna", "Brawo to jest piękne! Szacunek i miłość", "Trzeba mieć w sobie dużo klasy, zrozumienia i szacunku" - czytamy. Zgadzacie się z tymi opiniami?