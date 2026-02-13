W 2025 roku media rozpisywały się o wielkim rozłamie w zespole T.Love. Jan Benedek ogłosił, że jego współpraca z grupą dobiegła końca. "Drodzy Państwo, dojechaliśmy do stacji końcowej naszej współpracy z Zygmuntem Staszczykiem. Ja jadę dalej swoją drogą z paroma refleksjami" - pisał w mediach społecznościowych. Później Sidney Polak wyjawił, że został wyrzucony z zespołu. Muzyk nie krył żalu do Muńka Staszczyka. "Nigdy nie było żadnej rozmowy, po prostu w niedzielę dostałem od Muńka SMS-a, w którym poinformował mnie o swojej decyzji" - mówił dla Onetu. Jak się teraz okazuje, do zespołu T.Love dołączył nowy członek.

Nowy członek zespołu T.Love. "Możemy już oficjalnie ogłosić"

13 lutego zespół T.Love ogłosił, że do grupy dołącza perkusista Aleksander Orłowski. "Kochani, cieszymy się niezmiernie, że nadszedł ten moment, kiedy możemy już oficjalnie ogłosić, że do zespołu T.Love dołącza perkusista - Aleksander Orłowski!" - czytamy na profilu zespołu na Facebooku. Muzyk ma wieloletnie doświadczenie. "Można śmiało powiedzieć, że Olek to muzyk, który urodził się z perkusją. Ma bardzo duże doświadczenie sceniczne i studyjne, od lat gra i współtworzy ważne projekty na polskiej scenie" - przekazał zespół T.Love. Aleksander Orłowski w przeszłości współpracował m.in. z Kazikiem, The Dumplings oraz Jackiem "Budyniem" Szymkiewiczem.

T.Love z nowym członkiem zespołu. Internauci ruszyli z komentarzami. "Zawodowiec"

Zespół T.Love przekazał, że Aleksander Orłowski już szykuje się do wspólnych występów. "Olek totalnie czuje nasze flow i doskonale uzupełnia zespół T.Love. Jesteśmy po wielu ekscytujących próbach i nie możemy się doczekać, kiedy będziemy mogli zaprezentować Wam tę nową energię na koncertach. Do zobaczenia!" - czytamy na profilu zespołu na Facebooku. Pod publikacją pojawiło się sporo komentarzy od internautów. Większość z nich była bardzo pozytywna. "Zawodowiec", "Powodzenia", "Najlepszy wybór", "Witamy" - pisali. Co sądzicie o ogłoszeniu zespołu T.Love? Dajcie znać w sondzie na dole strony.