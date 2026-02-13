Bożena Dykiel nie żyje. Smutne wieści nadeszły z samego rana 13 lutego 2026 roku. Jako pierwszy informację przekazał ksiądz Andrzej Luter za pomocą mediów społecznościowych. "Bożena Dykiel nie żyje. Aktorka żywioł!" - podkreślił. Wiadomość pojawiła się również na profilu Filmu Polskiego. Fani są zgodni co do tego, że polskie kino i telewizja straciły jedną z najbardziej rozpoznawalnych osobowości ekranu. Bożena Dykiel była artystką pełną pasji, wyrazistą, bezkompromisową i obdarzoną niezwykłą siłą wyrazu. W sieci głos zabrały również znane osoby, które nie kryły smutku po śmierci aktorki.

REKLAMA

Zobacz wideo Senyszyn o śmierci męża. "Teraz jest mi gorzej"

Bożena Dykiel pożegnana przez znane osoby. W takich słowach ją opisali

Znane osobistości pożegnały Bożenę Dykiel. Na Instagramie pojawił się post Ewy Gawryluk. Opublikowała wspólne zdjęcie z krótkim podpisem: "Bożenka...". Głos zabrał również Maciej Wróbel. "Polskie kino poniosło niepowetowaną stratę" - napisał na X wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego. Kilka słów napisała również Maja Komorowska. "8 lutego 1974 roku wjechała na scenę w 'Balladynie' reżyserowanej przez Hanuszkiewicza, zjawiskowa Goplana, nie do zapomnienia. Jej śmiech, żywiołowość, talent. Wielki smutek dziś i brak" - czytamy. "Pani Bożeno … tak bardzo będzie brakować Pani uśmiechu… Wyrazy współczucia dla rodziny i bliskich" - napisała z kolie na Instagramie Monika Mrozowska.

Fani w mediach społecznościowych nadal nie mogą w to uwierzyć. Wyrazili ogromny smutek. "Trudno uwierzyć. Niech odpoczywa w pokoju", "Kondolencje, to była wspaniała postać, człowiek, aktorka!", "Bardzo smutna wiadomość", Żegnaj Bożenko" - czytamy w sieci.

Kim była Bożena Dykiel?

Bożena Dykiel zmarła w wieku 77 lat. Była aktorką o imponującym dorobku artystycznym, a w swojej karierze zagrała ponad 130 ról. Występowała zarówno w filmach, jak i na scenie teatralnej oraz w produkcjach telewizyjnych. Współpracowała z wybitnymi twórcami, m.in. z Andrzejem Wajdą, Krzysztofem Kieślowskim oraz Adamem Hanuszkiewiczem. Publiczność pamięta ją z ról w takich znanych tytułach jak "Wesele", "Ziemia obiecana", "Człowiek z żelaza", "Znachor", "Brunet wieczorową porą", "Rozmowy kontrolowane" czy serialu "Alternatywy 4". W ostatnich latach była związana z serialem "Na Wspólnej". Z jakiej roli będziecie ją pamiętać?