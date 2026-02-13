11 lutego media obiegła niezwykle przykra wiadomość o śmierci Jamesa Van Der Beeka. Informacja pojawiła się na instagramowym profilu aktora znanego m.in. z roli w "Jeziorze marzeń". "Nasz ukochany James David Van Der Beek odszedł dziś rano w spokoju. Swoje ostatnie dni przeżył z odwagą, wiarą i łaską. (...) Na razie prosimy o spokój i prywatność, ponieważ opłakujemy naszego kochającego męża, ojca, syna, brata i przyjaciela" - czytaliśmy. James Van Der Beek chorował na nowotwór jelita grubego, a jego leczenie było bardzo kosztowne.
Żona zmarłego aktora Kimberly Van Der Beek uruchomiła internetową zbiórkę i poprosiła o wsparcie finansowe. W opisie podkreślono, że przez leczenie Jamesa rodzina mierzy się z trudną sytuacją materialną. Przypomnijmy, że aktor i jego żona doczekali się szóstki dzieci. "W obliczu tej straty Kimberly i dzieci stoją w obliczu niepewnej przyszłości. Koszty opieki medycznej Jamesa i przedłużająca się walka z rakiem pozbawiły rodzinę środków finansowych. Ciężko pracują, aby pozostać w domu i zapewnić dzieciom możliwość kontynuowania edukacji oraz zachowanie stabilizacji w tym niezwykle trudnym czasie. Wsparcie przyjaciół, rodziny i szerszej społeczności będzie miało ogromne znaczenie w ich drodze do sukcesu" - czytamy. W momencie publikacji artykułu zebrana kwota wynosiła nieco ponad dwa miliony dolarów.
James Van Der Beek otwarcie opowiadał o chorobie. Aktor starał się być optymistą, jednak w jego głowie pojawiały się negatywne myśli. - Najtrudniejsze w raku jest to, że jest tyle niewiadomych. Myślisz sobie: Jak to naprawię? Czy to mnie leczy? Czy mi to szkodzi? Czy to działa? Czy to wróci? Jako ktoś, kto lubi mieć odpowiedzi, niewiedza to jedna z najtrudniejszych rzeczy - powiedział James Van Der Beek podczas rozmowy z "People" w 2024 roku. Więcej na ten temat przeczytacie w tym artykule.