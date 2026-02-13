Nie żyje Bożena Dykiel. Aktorka miała 77 lat

13 lutego do mediów dotarła informacja o śmierci Bożeny Dykiel. Jako pierwszy przekazał ją we wpisie na Facebooku ks. Andrzej Luter - członek redakcji kwartalnika "WIĘŹ", który publikuje także m.in. w miesięczniku "Kino", portalu e-teatr.pl, "Teatrze" czy też "Notatniku teatralnym".

REKLAMA

Zobacz wideo Senyszyn zmieniła zapisy w testamencie? Mówi wprost

Nie żyje Bożena Dykiel

"BOŻENA DYKIEL nie żyje. Aktorka żywioł!" - napisał ks. Luter, przybliżając następnie filmografię aktorki. We wpisie nie wskazano jednak ani dat, ani przyczyny śmierci. Aktorkę na X pożegnał również wiceminister kultury Maciej Wróbel. "Nie żyje Bożena Dykiel, wybitna polska aktorka. Grała u Andrzeja Wajdy, Marka Koterskiego, Jerzego Hoffmana. Nawet gdy pojawiała się w gościnnej roli, tworzyła wyraziste kreacje, których nie można było nie zapamiętać. Jej Goplana w 'Balladynie' Słowackiego przeszła do historii polskiego teatru. Polskie kino poniosło niepowetowaną strat" - czytamy.

Od jakiegoś czasu wiadomo było, że aktorka ma problemy ze zdrowiem. "Przez lata bagatelizowałam zdrowie. Wiedziałam, że mam wadę serca, ale dalej żyłam jak wariatka. (…) Kręciliśmy w 'Na Wspólnej' wątek, jak to Ziębowie przechodzili małżeński kryzys. Sceny były emocjonalne i trudne. Pracowałam cztery dni w tygodniu po 12 godzin. (…) Mój mózg był niedotleniony, bo wadliwa zastawka raz mi się otwierała, raz nie. I któregoś dnia upadłam" – wyznała aktorka jakiś czas temu w rozmowie z "Twoim Stylem".

Aktorka w ostatnim czasie nie pojawiała się na planie serialu "Na Wspólnej" (jej postać wyjechała z Polski). Plotkowano, że aktorka nie ma zamiaru wracać do produkcji.

Fani w mediach społecznościowych, do których dotarła ta smutna informacja, nie mogą w to uwierzyć. Wyrazili ogromny smutek. "Trudno uwierzyć. Niech odpoczywa w pokoju", "Kondolencje, to była wspaniała postać, człowiek, aktorka!", "Bardzo smutna wiadomość", Żegnaj Bożenko" - czytamy pod postem ks. Andrzeja Lutra.

Kim jest Bożena Dykiel?

Bożena Dykiel miała 77 lat. Aktorka mogła pochwalić się bardzo obszerną filmografią (miała na koncie ponad 130 ról). Występowała w filmach, teatrze i telewizji. Pracowała z wybitnymi reżyserami, takimi jak Andrzej Wajda, Krzysztof Kieślowski czy Adam Hanuszkiewicz. Widzowie doskonale znają ją z ról w takich głośnych produkcjach, jak: "Wesele", "Ziemia obiecana", "Człowiek z żelaza", "Znachor"m "Brunet wieczorową porą", "Rozmowy kontrolowane" czy "Alternatywy 4". W ostatnich latach występowała w "Na Wspólnej".

Artykuł jet w trakcie aktualizacji.