Mateusz Pawłowski od pół roku nie pije alkoholu. Mówi o powodach

Mateusza Pawłowskiego cała Polska poznała w 2011 roku, gdy jako siedmiolatek zadebiutował w "Rodzince.pl". Dziś aktor ma 21 lat, a jego medialna kariera nabiera rozpędu. Nie tylko można oglądać go w nowych odcinkach wznowionego serialu, ale już niebawem pojawi się w wiosennej edycji "Tańca z gwiazdami". A jaki prywatnie jest serialowy Kacper? W rozmowie z Filipem Borowiakiem z WP Pawłowski wyznał, że choć lubi czasem iść na domówkę, nie jest typem imprezowicza, a od kilku miesięcy nie pije alkoholu.

REKLAMA

Zobacz wideo Chciałaby pójść do programu?

Mateusz Pawłowski zrezygnował z alkoholu. Już teraz odczuwa pozytywne skutki

We wspomnianym wywiadzie Mateusz Pawłowski przyznał, że jest raczej introwertyczny, a w ostatnim czasie na imprezy chodzi bardzo rzadko. W rozmowie wyjawił również, że od pół roku nie pije alkoholu. - Po pierwsze uznałem, że nie potrzebuję tego. (...) Po drugie nie chciałbym, żebym na spotkaniach towarzyskich z ludźmi, których znam, musiał po to sięgać, aby nabrać jakiegoś luzu czy pewności siebie (...), żeby to nie wpadło w takie zamknięte koło, bo uważam, że jest to destrukcyjne - przekazał.

Pawłowski dodał również, że widzi już u siebie pozytywne skutki tej decyzji. - Jestem bardziej skupiony, bardziej świadomy, na więcej rzeczy zwracam uwagę. I mam wrażenie, że "moje ja" się polepszyło - powiedział aktor.

Mateusz Pawłowski przygotowuje się do "Tańca z gwiazdami". Tak dogaduje się ze swoją partnerką

Już 1 marca rusza nowa edycja "Tańca z gwiazdami", gdzie zobaczymy na parkiecie Mateusza Pawłowskiego w parze z Klaudią Rąbą. W tej samej rozmowie aktor zdradził nieco na temat przygotowań na sali treningowej. - W standardzie czuję się pewniej. Te ruchy biodrami w łacinie dalekie są jeszcze od ideału, ale widzę, że z każdym treningiem ten progres jest zauważalny - powiedział.

Aktor wyjawił również, że świetnie dogaduje się ze swoją taneczną partnerką. - Klaudia jest bardzo cierpliwą osobą w stosunku do mnie (...). Gdybyśmy się nie dogadywali, to nie czułbym takiego funu i chęci chodzenia na treningi - powiedział. Mateusz Pawłowski dodał również, że złapał bardzo dobry kontakt także z pozostałymi uczestnikami "Tańca z gwiazdami". - Wydaje mi się, że jest rodzinna atmosfera i w ogóle nie odczuwam poczucia rywalizacji - zaznaczył.