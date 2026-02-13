Iza Miko zaskoczyła uśmiechem. Aktorka straciła zęby!

Iza Miko to popularna aktorka, która już wkrótce zaprezentuje swoje umiejętności w "Tańcu z gwiazdami". Podczas wywiadu w "halo tu polsat" opowiedziała o nowej przygodzie. - Uczę się tego wszystkiego, jestem ambitna i po szkole baletowej mam takie przekonanie, żeby wszystko robić perfekcyjnie. Ale trochę się boję, bo to ogromna presja. (...) Świadomość ciała jest, ale są takie rzeczy, które mają ludzie po balecie, których trzeba się oduczyć przy tańcu towarzyskim - komentowała. W przerwie od treningów Iza Miko kontaktuje się ze swoimi obserwatorami. Nowe wideo zaskakuje.

Zobacz wideo Iza Miko straciła zęby

Iza Miko zaprezentowała uśmiech i zwróciła się do internautów. "Nic się nie martwcie"

Iza Miko opublikowała na InstaStories nagranie, na którym uśmiechała się do aparatu. Uwagę zwracał pewien szczegół - brak kilku zębów. Wyraźnie rozbawiona aktorka ruszyła z wyjaśnieniami. "Nic się nie martwcie, jutro zakładają mi tymczasowy most, a za trzy miesiące implanty, ale do tej pory będę się bawić moim nowym 'lookiem" - czytamy w opisie kadru. Nagranie jest dowodem na to, że Iza Miko ma duży dystans do siebie. Chcecie zobaczyć nowy uśmiech aktorki? Zajrzyjcie do naszej galerii, gdzie znajdziecie zdjęcia aktorki.

Iza Miko zamieszka w Polsce na stałe? Ujawniła swoje plany. "Jest mi tutaj dobrze"

Iza Miko pojawiła się na ramówce Polsatu. W rozmowie z Plotkiem wyjawiła, czy chciałaby wyprowadzić się ze Stanów Zjednoczonych i zamieszkać w Polsce na stałe. - Teraz to jest... nigdy nie wiadomo, bo różne rzeczy się dzieją na świecie, więc nie mam pojęcia, co będzie się działo. Na razie mam tam dom, mam swoje życie, projekty swoje. Ciężko to zostawić (...). Tam jednak pracuję i byłoby mi trudno się tam przeprowadzić, ale nigdy nie wiadomo - komentowała. Aktorka bardzo docenia Polskę. - Widzę, że coraz więcej spędzam czasu w Polsce. Lubię tutaj być i jest mi tutaj dobrze. Jest czyściutko, jest pięknie. Uwielbiam wszystkie pory roku... Nawet tę zimę. Chociaż to -20 było ostatnio ciężkie dla mnie - dodała Iza Miko w wywiadzie.