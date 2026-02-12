11 lutego zespół festiwalu Port Pieśni Pracy przekazał smutne wieści o śmierci Dominiki Żukowskiej. Znana artystka - wokalistka i gitarzystka przez lata współpracowała i występowała wraz z Andrzejem Koryckim. "Nie możemy... A najbardziej w świecie nie chcemy uwierzyć. Odeszła nasza ukochana Dominika. Dominika Żukowska. Uczuciowa, krucha i delikatna jak piórko, zachwycająca nas każdym dźwiękiem i sercem, z którym zawsze, absolutnie zawsze nas witała" - mogliśmy przeczytać w przejmującym wpisie. Teraz poinformowano o szczegółach pogrzebu artystki.

Nie żyje Dominika Żukowska. Przekazano informacje o pogrzebie

12 lutego najbliżsi zmarłej poinformowali w mediach społecznościowych, kiedy odbędzie się pogrzeb Dominiki Żukowskiej. Klepsydra pojawiła się na profilu duetu, który artystka tworzyła z Andrzejem Koryckim. "Pożegnajmy Naszą Dominikę 17 lutego 2026 roku o godz. 13.30 w kościele pw. Matki Boskiej Pocieszenia w Żyrardowie. Andrzej, rodzina i przyjaciele" - przekazano krótko. "Rzućmy ostatnią różę pod stopy Dominiki..." - dodali bliscy wokalistki na koniec.

Pod postem znalazło się wiele komentarzy fanów twórczości Żukowskiej. Wciąż nie mogą uwierzyć, że artystki nie ma już z nami. "Tak trudno przyjąć tę informację, tak trudno się z nią pogodzić... Ogromny żal i smutek", "Wielka strata dla nas, miłośników jej talentu...", "Niemożliwe. Nie dociera to do mnie... Piękna dziewczynko o anielskim głosie odpoczywaj i śpiewaj dla nas tam na górze...", "Wierzę, że jej anielski śpiew rozbrzmiewa teraz w niebie" - mogliśmy przeczytać pośród wpisów.

Poseł żegna Dominikę Żukowską. Opublikował poruszający post

Wśród licznych wpisów osób publicznych, które zabrały głos po śmierci Żukowskiej, pojawił się m.in. Michał Gramatyka - posła Polski2050 oraz członka zespołu szantowego Perły i Łotry. Jego słowa chwytają za serce. "Odeszła do wieczności Dominika Żukowska. Piękniejsza część duetu, który od lat stanowiła z Andrzejem Koryckim. Jeden z najbardziej rozpoznawalnych głosów naszej szantowej sceny. Wcielona delikatność, wrażliwość, wręcz kruchość. Gardło mam ściśnięte i kompletnie nie wiem, czy i co mówić i myśleć... 'Aniołowie dziś latają nisko'..." - przekazał polityk.