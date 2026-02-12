Ewa Chodakowska kojarzy się opinii publicznej przede wszystkim ze sportem, ćwiczeniami i zdrowym odżywaniem. Dla wielu mogło więc okazać się zaskoczeniem, gdy w tłusty czwartek gwiazda mimo wszystko opublikowała zdjęcie, w którym pozuje z pączkiem w ręku. Chodakowska wyjawiła nawet, ile słodkości zamierza zjeść w dzień święta.

Zobacz wideo Leszek Klimas: Jak zjesz 15 pączków, to następnego dnia nagle nie przytyjesz. To tak nie działa

Ewa Chodakowska zajada się pączkami w tłusty czwartek. "U mnie pięć na liczniku..."

12 lutego w tłusty czwartek Chodakowska podzieliła się w mediach społecznościowych nowym postem z okazji święta. Zapozowała do zdjęcia z nadgryzionym pączkiem w ręce. Gwiazda opublikowała również nagranie, na którym je wspominanego pączka. W opisie pod postem zdradziła, ile słodkości zamierza w ten dzień zjeść ostatecznie.

Fit pączki nie dla mnie. Ile zjadłaś? Dawaj znać w komentarzu... Ha! U mnie pięć na liczniku... zamknę dzień "six pąkiem". (...) Kocham, przytulam i rozgrzeszam dziś pączki!

- napisała Chodakowska, zdradzając, że choć na co dzień stara się jeść zdrowo, w tłusty czwartek postanowiła dać sobie fory. Podobnie zdecydowały również obserwatorki gwiazdy, które w komentarzach zaczęły dzielić się liczbą zjedzonych pączków.

Takie pączki robi Anna Lewandowska. Główny składnik może zaskoczyć

Inną osobą, która kojarzy się ze zdrowym odżywianiem jest Anna Lewandowska. Trenerka podzieliła się jednak swego czasu własnym przepisem na pączki bez glutenu, bez jajek, bez laktozy i bez cukru. Opublikowała go na swoim blogu "healthy plan by Ann". Jak się okazuje, ich głównym składnikiem są bataty.

"Obrałam i pokroiłam na małe kawałki batata, a następnie ugotowałam go w wodzie. Kiedy wystygł, włożyłam go do blendera wraz z bananami, mąką i dosłownie odrobiną (opcjonalnie) mleka kokosowego, startą skórką (z pomarańczy lub cytryny - przyp. red.). Całość zmiksowałam na jednolitą masę" - opisała szczegółowo Lewandowska. Pełny przepis na pączki trenerki znajdziecie w naszym artykule: "Lewandowska podała przepis na 'pączki bez pączków'. Nie zgadniecie, z czego są zrobione".