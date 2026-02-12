Żaneta Gortat-Stanisławska wyszła za znanego koszykarza w 2021 roku. Marcin Gortat nie ukrywał w wywiadach, że poznanie ukochanej odmieniło jego życie - małżonka sportowca wspiera go prywatnie oraz zawodowo. Obecnie przechodzą magiczny czas, skupiając się na wychowaniu syna, Marcina Juniora, który urodził się 18 stycznia. Wiemy, że Żaneta Gortat-Stanisławska dobrze się czuje po porodzie. Mama chłopca właśnie wskoczyła w szpilki i elegancką kreację. Sami spójrzcie.

Żaneta Gortat-Stanisławska pokazała się po porodzie. Efekt wow!

Żona koszykarza skupia się w pełni na macierzyństwie. Ma już doświadczenie - jest mamą nie tylko małego Marcina, ale i nastoletniej córki Melissy. Wiemy, że po porodzie świetnie wygląda, co udokumentowała na Instagramie. Na taki stan rzeczy składa się pewnie to, że na co dzień jest osobą aktywną fizycznie. Gortat-Stanisławska zaprezentowała się na Instagramie w czarnych, eleganckich spodenkach, golfie oraz szpilkach. Takie buty to jej ulubiony wybór.

"Cztery czwartki temu miałam jeszcze całkiem pokaźny brzuszek ciążowy" - napisała w opisie zdjęcia. "Dziś w szpilkach, za którymi tęskniłam bardziej niż za długim snem" - dodała następnie. Kadr z jej najnowszego InstaStories znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

Żaneta Gortat-Stanisławska odnalazła szczęście u boku Gortata. Tak mówił o tej relacji

Sportowiec wypowiada się o żonie z ogromną czułością. Przypomnijmy, jakie wyznanie padło w "Dzień dobry TVN". - Żaneta jest kobietą, która jest idealna dla mnie. Wypełnia mnie w wielu elementach, w których była pustka. Był też odpowiedni czas, kiedy byłem na końcu kariery i wiedziałem, że nie będę grał już w koszykówkę. Zdałem sobie sprawę, że to jest ten moment, by założyć rodzinę. To idealnie zbiegło się w czasie z tym, że poznałem Żanetę i pobraliśmy się - ujawnił Marcin Gortat.

Zakochani ujawnili także, jaka jest między nimi różnica wieku. Ukochana koszykarza jest starsza od niego o rok i ta różnica absolutnie im nie przeszkadza w budowaniu trwałej relacji. Gortat wspomniał o wieku, kiedy składał ukochanej życzenia na Instagramie. "40, ale myśli jak 30, a wygląda jak wczesna 20. Ja następny (czyli za rok). Wszystkiego najlepszego w tym wyjątkowym dniu Żaneto. Jestem wielkim szczęściarzem" - pisał.