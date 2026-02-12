Ewa Wachowicz zna się na słodkościach jak mało kto. Znana restauratorka od lat prezentuje autorskie przepisy w Telewizji Polsat i prowadzi ponadto restaurację z kuchnią polską w Krakowie. Tłusty czwartek to dzień, w którym tym bardziej można skorzystać z kulinarnego doświadczenia Wachowicz. Jesteście ciekawi jej przepisu?

Ewa Wachowicz o idealnych pączkach. Ten przepis gwarantuje sukces?

Ceny pączków w stolicy wahają się od kilku złotych po nawet 20 lub 30 zł. Z tego względu wiele osób decyduje się na samodzielne przygotowanie słodkości. Ewa Wachowicz wyróżnia kilka składników do tego przepisu, mianowicie: 500 g ziemniaków, 50 g drożdży, połowa szklanki cukru, 500 g mąki, 3 jajka, 125 g masła oraz olej do smażenia. Receptura restauratorki została udostępniona przez przyslijprzepis.pl. Na początku ugotowane w osolonej wodzie ziemniaki należy odcedzić i przecisnąć przez praskę lub rozbić tłuczkiem. Następnym krokiem jest dodanie przesianej mąki, cukru, pokruszonych drożdży oraz jajek.

Kolejnym etapem jest dodanie roztopionego i przestudzonego masła. Z powstałej masy należy wyrobić ciasto, które będzie się odklejało od dłoni. Pojemnik z ciastem należy przykryć ściereczką i odstawić na 45-60 minut. Po tym czasie można przejść do formowania porcji, które odkładamy pod nakrycie na około 15 minut przed smażeniem. Pączki należy smażyć na złocisty kolor na dobrze rozgrzanej patelni. Aby pozbyć się nadmiaru tłuszczu, należy odkładać je na ręcznik papierowy. Nadzienie można dodać za pomocą na przykład rękawa cukierniczego.

Ewa Wachowicz o wyborze tłuszczu do pączków

Restauratorka w wywiadzie dla Interii opowiedziała ponadto, na czym można smażyć pączki. Olej nie jest jedynym podkładem - słodkości wyjdą także na smalcu lub ceresie. Wachowicz podzieliła się przy okazji pewnym pomocnym składnikiem. - Jeśli smażycie je na smalcu i chcecie zlikwidować jego posmak, to dodajcie do ciasta kieliszek spirytusu. Z kolei kawałek ziemniaka sprawi, że smalec nie będzie pryskał - zdradziła.