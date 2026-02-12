Kasia Tusk jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych, gdzie już od wielu lat prowadzi swój lifestyle'owy profil. Przy okazji różnych świąt i obchodów gwiazda dzieli się z fanami m.in. swoimi przepisami kulinarnymi. Stało się tak również w tłusty czwartek. Obserwatorki Tusk mogły zobaczyć, w jaki sposób robi domowe pączki. Co ciekawe, niektóre z nich miały nawet okazję spróbować wyrobów blogerki.

Kasia Tusk pokazała, jak robi pączki. Podzieliła się nimi ze swoimi obserwatorkami

Na dzień przed tłustym czwartkiem, Tusk podzieliła się na Instagramie przepisem na swoją wersję pączków. Jak się okazało, gwiazda nie przepada za typowym wkładem i stawia na podstawową wersję słodkości - bez nadzienia. "Nie wdaję się w głupie dyskusje o nadzieniach. Każdy, kto zjadł w życiu tyle pączków, co ja, wie doskonale, że najlepsze są te bez zbędnych dodatków w środku, delikatnie twarogowe, zwane przez niektórych 'gdańskimi', a przez innych: 'powód, dla którego warto biegać w lutym'" - napisała na InstaStories.

Kasia Tusk podała również swój przepis na pączki. - Wystarczy, że do miski wrzucisz twaróg, rozgnieciesz go widelcem, dodasz jajka, śmietanę wymieszaną z sodą, cukier, laskę wanilii i mąkę. Po tym już tylko wystarczy zagnieść na jednolite ciasto i ulepić malutkie kuleczki - wyjaśniła na opublikowanym nagraniu Tusk. - Usmaż w nagrzanym do 180 stopniu oleju, aż będą złocisto-brązowe - dodała na koniec blogerka, zachęcając do posypania pączków na koniec cukrem pudrem.

Co ważne, Tusk zrobiła słodkości nieprzypadkowo, gdyż postanowiła podzielić się z nimi na żywo ze swoimi klientkami. Chętne osoby mogły przyjść i za darmo odebrać pączki w Trójmieście w wyznaczonym miejscu. Jedynym wymogiem, by je otrzymać było to, aby ubrać się w zakupione wcześniej elementy garderoby ze sklepu Kasi Tusk - MLE.

Internautki są zachwycone przepisem Kasi Tusk. "Polecam"

Pod postem z przepisem na pączki Tusk prędko pojawiło się wiele komentarzy jej obserwatorek. Te z pań, którym nie udało się dostać słodkości w Trójmieście, postanowiły zrobić we własnych domach. "Jeszcze nigdy nie robiłam takich pączków, ale patrząc na wykonanie chyba się zawezmę", "Zrobiłam dzisiaj właśnie z twojego przepisu, bo do Gdańska mam ciut daleko. Pączki są pyszne, polecam", "Wczoraj zrobiłam wasze pączusie z moją czterolatką. Wyszły przepyszne!", "Świetny pomysł i smaczny" - mogłyśmy przeczytać pośród licznych wpisów.