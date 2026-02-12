Informacja o śmierci Dominiki Żukowskiej pojawiła się w sieci 12 lutego. Była wokalistką i gitarzystką, znaną przede wszystkim z wykonywania poezji śpiewanej, muzyki żeglarskiej oraz ballad. Na scenie szantowej pojawiła się po raz pierwszy w 1998 roku podczas festiwalu "Mały Kubryk" w Łodzi. Od wielu lat występowała w duecie z Andrzejem Koryckim - wspólnie koncertowali w całym kraju i nagrali cztery albumy. Jeden z ich ostatnich koncertów odbył się w niedzielę, 8 lutego, w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach. Wokalista zabrał głos w sprawie śmierci Żukowskiej.

Andrzej Korycki przerwał milczenie. Wspomniał o śmierci Dominiki Żukowskiej

W sieci pojawiły się nieoficjalne informacje w sprawie śmierci Dominiki Żukowskiej, według których artystka miała zginąć w wypadku samochodowym. Portal o2.pl skontaktował się z Andrzejem Koryckim. Wokalista wyznał, że nie jest to prawda. "Nie było żadnego wypadku, podano błędne informacje. Dominika zmarła nagle. Nie wiadomo, co było przyczyną jej śmierci" - podkreślił.

Fani Żukowskiej są załamani. Pod postami w mediach społecznościowych zabrali głos. "Brak słów", "Już nigdy na żywo nie usłyszymy anielskiego śpiewu. Smutek i żal", "W sobotę jeszcze wspólnie śpiewaliśmy. Nie, nie, nie wierzę, to nie może być prawdą" - czytamy w sieci.

Dominika Żukowska jest opłakiwana w sieci. Te słowa chwytają za serce

Słuchacze artystki zabrali głos w mediach społecznościowych. W sieci kilka słów napisał też zespół festiwalu Port Pieśni Pracy. Nikt nie mógł uwierzyć, że artystka nie żyje. "Nie możemy... A najbardziej w świecie NIE CHCEMY uwierzyć. Odeszła nasza ukochana Dominika. Dominika Żukowska. Uczuciowa, krucha i delikatna jak piórko, zachwycająca nas każdym dźwiękiem i sercem, z którym zawsze, absolutnie zawsze nas witała. Anielska. To wy z Andrzejem wyśpiewaliście nam o łódkach z kory, które struga anioł. Dziś z przejęciem to my przywołujemy każdą z nut tej, jakże dziś wymownej, piosenki" - czytamy na Facebooku.

"To niezwykle smutna wiadomość. Odeszła Dominika Żukowska - wybitna artystka o anielskim głosie, która od lat tworzyła duet z Andrzejem Koryckim. Na ich piosenkach wychowały się całe pokolenia miłośników szant. Jej ciepły, niepowtarzalny głos na zawsze pozostanie w mojej pamięci. 'Bo to jest nasz ostatni rejs, ostatni rejs, ostatni..." - wyznał w sieci europoseł Adam Jarubas.