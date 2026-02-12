W tegoroczną edycję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zaangażowało się mnóstwo gwiazd i polityków. Jedną z aukcji, która budziła najwięcej emocji, była ta stworzona przez Donalda Tuska. Premier wystawił na licytację złote korki piłkarskie opatrzone podpisem "Donald Tusk" oraz zaoferował spotkanie w Sali Zegarowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w której gościli m.in. król Karol III i prezydent Emmanuel Macron. 12 lutego licytacja dobiegła końca. Kwota, którą zwycięzca przekaże na sprzęt dla dzieci, robi wrażenie.

Donald Tusk zadowolony z aukcji. Pod wpisem lawina komentarzy

Złote korki piłkarskie z autografem premiera Donalda Tuska i spotkanie w KPRM wylicytowano za 700 250 zł. To jak na razie najwyższa kwota uzyskana spośród wszystkich aukcji tegorocznego finału WOŚP. "Piękny wynik! Wszystko na zdrowe brzuszki polskich dzieci. Dzięki!" - pisał na Instagramie zadowolony premier. Pod wpisem zaroiło się od komentarzy. "Pięknie", "Wow! Niesamowite", "Gratulacje. Jesteśmy z pana dumni", "Super inicjatywa z super wynikiem" - czytamy.

W zeszłym roku premier wystawił na aukcję tradycyjne kaszubskie śniadanie w swoim towarzystwie. Licytacja zakończyła się na kwocie 500 500 zł. Rywalizacja była bardzo zacięta - w ciągu ostatnich kilkunastu minut kwota wzrosła o ponad 240 tys. zł.

Maciej Musiał zaskoczony finałem aukcji na WOŚP. "Jestem w szoku"

Ogromną popularnością cieszyła się w tym roku aukcja Macieja Musiała. Aktor wystawił na licytację wspólne zatańczenie poloneza w oryginalnym stroju z filmu "Pan Tadeusz". "Hej, wybiorę się z tobą (albo osobą, dla której wylicytujesz aukcję) na studniówkę, wesele znajomych lub domówkę. Zatańczymy sobie razem poloneza. Mogę być w oryginalnym stroju z filmu 'Pan Tadeusz'. Ale jeśli zachcesz, może być też garnitur. Przez resztę wieczoru - potowarzyszę. Jeśli zajdzie potrzeba, znam kawałek inwokacji i trochę tańczę" - czytaliśmy w opisie. Aukcja została zamknięta 26 stycznia, a wylicytowana kwota zaskoczyła nawet samego Macieja Musiała. Zwycięzca zapłaci za taniec z aktorem aż 100 749,99 zł. "Jestem w szoku, ale nie ukrywam, że bardzo się cieszę, bo cel aukcji jest szczytny" - powiedział aktor w rozmowie z "Faktem".