Katarzyna Ptasińska, aktorka znana z roli Beaty Wroniec w popularnym serialu "Na Wspólnej", została mamą. Z tej okazji 11 lutego opublikowała na swoim Instagramie wzruszający post, w którym podzieliła się radością z narodzin córki.

REKLAMA

Zobacz wideo "Rolnik szuka żony". Anna wróciła z dzieckiem ze szpitala. Taka niespodzianka na nią czekała

Katarzyna Ptasińska po raz pierwszy została mamą. Aktorka ujawnia imię córki

O narodzinach dziecka Katarzyna Ptasińska poinformowała 11 lutego, natomiast córka aktorki przyszła na świat tydzień wcześniej, 3 lutego. "Mają rację ci, co mówią, że przy narodzinach dziecka matka doświadcza nieopisywanego i nieporównywalnego z niczym dotychczas uczucia miłości. Tak jakby świat zmienił się w mgnieniu oka, jakbym ja stała się kimś innym… Fascynujące" - napisała Ptasińska w poście na Instagramie.

Aktorka zdradziła również imię swojego pierworodnego dziecka. Córka otrzymała imię Aurelia. "Tak jak fascynująca jest nasza najwspanialsza na świecie córeczka Aurelia Krupska (...). Mówię to ja - totaaaaalnieeee zakochana mama" - podsumowała, dzieląc się swoim szczęściem w sieci. Pod wpisem zaroiło się od gratulacji i zachwytów ze strony zarówno fanów Ptasińskiej jak i jej znajomych z branży. "Ale cudo. Gratulacje" - napisała Barbara Kurdej-Szatan. "Gratulacje" - dodała Ewa Gawryluk.

Katarzyna Ptasińska związała się z Tomaszem Krupskim, synem znanego polityka

Katarzyna Ptasińska jest żoną Tomasza Krupskiego, burmistrza Grodziska Mazowieckiego. Para pobrała się w 2020 roku, a w 2024 roku jej mąż wygrał wybory na urząd burmistrza miasta, zdobywając blisko 70 proc. głosów w pierwszej turze. Aktorka otwarcie wyrażała dumę z jego sukcesu. "Mój wspaniały, mądry, dobry, pięknoduszny, wrażliwy i bezpartyjny mąż został wczoraj wybrany burmistrzem. (...) Trzymajcie kciuki, żebym na terenie gminy podołała roli pani burmistrzowej! Niemniej dla was pozostaję na zawsze Ptasią" - pisała w mediach społecznościowych.

Tomasz Krupski to syn Janusza Krupskiego, historyka i działacza opozycji w czasach PRL. W 1983 roku Janusz Krupski został porwany i brutalnie pobity przez Grzegorza Piotrowskiego, funkcjonariusza SB, który później brał udział w zabójstwie księdza Jerzego Popiełuszki. Janusz Krupski zginął tragicznie w katastrofie smoleńskiej w 2010 roku.