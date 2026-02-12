To jego naprawdę kochała Violetta Villas. Zostawił ją i wrócił do żony

Artystka urodziła się jako Czesława Cieślak i w młodym wieku rozpoczęła karierę muzyczną. Występowała w Polsce i za granicą, w tym w Las Vegas. Równolegle jej życie prywatne budziło duże zainteresowanie mediów. W historii Violetty Villas pojawiły się trzy małżeństwa oraz głośny związek z osobowością Telewizji Polskiej.

REKLAMA

Zobacz wideo Violetta Villas swoim głosem zachwycała widownie w Las Vegas i Paryżu, ale Polska ją zniszczyła

Trzy małżeństwa Violetty Villas. Fakty z życia prywatnego artystki

Violetta Villas w wieku niespełna 17 lat poślubiła Piotra Gospodarka, oficera wojsk pogranicza. Jedenaście miesięcy po ślubie urodził się ich syn Krzysztof. Małżeństwo zakończyło się rozwodem po tym, jak artystka zdecydowała się rozwijać karierę. W 1967 roku, według relacji Krzysztofa Gospodarka, zawarła związek małżeński z amerykańskim przedsiębiorcą Harrym Benjaminem Malterem, który przetrwał około roku. W 1988 roku wyszła za mąż za Teda Kowalczyka, amerykańskiego biznesmena. Małżeństwo ponownie trwało niespełna rok.

Związek z Januszem Ekiertem. Najgłośniejsza relacja w jej życiu

Violetta Villas poznała Janusza Ekierta w 1964 roku w Polskim Radiu. Był muzykologiem i ekspertem teleturnieju "Wielka gra" w TVP. Relacja trwała z przerwami do 1973 roku i była najdłuższym nieformalnym związkiem w jej dorosłym życiu. W czasie znajomości artystka wyjeżdżała na kontrakty do Stanów Zjednoczonych, w tym do Las Vegas. Ekiert pozostawał w związku z pianistką Lidią Grychtołówną, z którą później zawarł małżeństwo.

Do definitywnego rozstania doszło w 1973 roku. Janusz Ekiert podjął decyzję o zakończeniu relacji i powrocie do swojego małżeństwa. Według jego późniejszej relacji artystka próbowała go zatrzymać, jednak decyzja nie została zmieniona.

Międzynarodowa kariera i występy w Las Vegas. Polski głos, który podbił zagraniczne sceny

Violetta Villas występowała w kraju oraz za granicą. Przełomem okazały się kontrakty w Stanach Zjednoczonych. W drugiej połowie lat 60. była gwiazdą rewii w Casino de Paris w Las Vegas, gdzie prezentowała repertuar operowy i rozrywkowy. Jej czterooktawowy sopran koloraturowy budził zainteresowanie zagranicznej publiczności i krytyków.

Po powrocie do Polski kontynuowała działalność estradową i nagraniową. W jej repertuarze znalazły się m.in. utwory "List do matki" oraz "Nie ma miłości bez zazdrości", które przyniosły jej dużą popularność w kraju. Była jedną z najbardziej rozpoznawalnych polskich wokalistek lat 60. i 70. Łączyła wizerunek scenicznej diwy z klasycznym wykształceniem muzycznym.

Violetta Villas zmarła 5 grudnia 2011 roku w Lewinie Kłodzkim. Została znaleziona w swoim domu, a okoliczności jej śmierci wywołały ogólnopolską dyskusję o stanie zdrowia artystki i jej sytuacji życiowej w ostatnich latach. Sekcja zwłok wykazała wyniszczenie organizmu oraz liczne zmiany chorobowe i pourazowe. Janusz Ekiert odszedł w 2016 roku w wieku 85 lat. Do końca życia był związany ze środowiskiem muzycznym i telewizyjnym