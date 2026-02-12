W mediach pojawiła się niezwykle przykra informacja. Nie żyje Dominika Żukowska. Była znaną wokalistką i gitarzystką. Popularność przyniosły jej występy w duecie z Andrzejem Koryckim. Artystka zginęła tragicznie w wypadku samochodowym 11 lutego. 12 lutego w sieci pojawiły się wzruszające słowa załamanych fanów, którzy nie mogą w to uwierzyć. "To niezwykle smutna wiadomość. Odeszła Dominika Żukowska - wybitna artystka o anielskim głosie, która od lat tworzyła duet z Andrzejem Koryckim. Na ich piosenkach wychowały się całe pokolenia miłośników szant. Jej ciepły, niepowtarzalny głos na zawsze pozostanie w mojej pamięci. 'Bo to jest nasz ostatni rejs, ostatni rejs, ostatni..." - napisał w sieci europoseł Adam Jarubas.

Nie żyje Dominika Żukowska. Artystka jest opłakiwana przez fanów

Dominika Żukowska była uwielbiana przez fanów. W sieci kilka słów napisał też zespół festiwalu Port Pieśni Pracy. Nikt nie mógł uwierzyć, że artystka nie żyje. "Nie możemy... A najbardziej w świecie NIE CHCEMY uwierzyć. Odeszła nasza ukochana Dominika. Dominika Żukowska. Uczuciowa, krucha i delikatna jak piórko, zachwycająca nas każdym dźwiękiem i sercem, z którym zawsze, absolutnie zawsze nas witała. Anielska. To wy z Andrzejem wyśpiewaliście nam o łódkach z kory, które struga anioł. Dziś z przejęciem to my przywołujemy każdą z nut tej, jakże dziś wymownej, piosenki" - czytamy na Facebooku.

"Odeszła do wieczności Dominika Żukowska. Piękniejsza część duetu, który od lat stanowiła z Andrzejem Koryckim. Jeden z najbardziej rozpoznawalnych głosów naszej, szantowej sceny. Wcielona delikatność, wrażliwość, wręcz kruchość. Gardło mam ściśnięte i kompletnie nie wiem, czy i co mówić i myśleć... 'Aniołowie dziś latają nisko'..." - dodał od siebie Michał Gramatyka, poseł i członek zespołu szantowego Perły i Łotry. Pod postami odezwali się też zdruzgotani fani. "Brak słów", "Już nigdy na żywo nie usłyszymy anielskiego śpiewu. Smutek i żal", "W sobotę jeszcze wspólnie śpiewaliśmy. Nie, nie, nie wierzę, to nie może być prawdą" - czytamy w sieci.

Kim była Dominika Żukowska?

Dominika Żukowska pochodziła z Żyrardowa. Była wokalistką i gitarzystką, kojarzoną z poezją śpiewaną, muzyką żeglarską oraz balladą. Na scenie szantowej zadebiutowała w 1998 roku podczas festiwalu "Mały Kubryk" w Łodzi. Współpracowała między innymi z chórem "CHIPS" oraz zespołem DNA. Od wielu lat tworzyła duet z Andrzejem Koryckim - razem koncertowali w całej Polsce i nagrali cztery płyty. Jeden z ich ostatnich występów miał miejsce w niedzielę, 8 lutego, w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach. Z wykształcenia była psychologiem i pracowała w szpitalu.