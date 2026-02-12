W sieci pojawiło się nowe zdjęcie Kazika Staszewskiego, które wywołało spore poruszenie wśród fanów. To pierwszy taki kadr od momentu, gdy wokalista trafił do szpitala pod koniec 2025 roku i odwołano zaplanowane koncerty.

Kazik Staszewski pokazał się publicznie. Zdjęcie z Muńkiem Staszczykiem wywołało poruszenie wśród fanów

Przypomnijmy, że 4 grudnia Kazik Staszewski poinformował, że przebywa na OIOM-ie, podkreślając, że "sprawa jest poważniejsza". W związku z jego stanem zdrowia zespół Kult początkowo zdecydował się grać koncerty bez udziału wokalisty, jednak kilka dni później przekazał kolejne ważne wieści. "Musimy przekazać wam trudną, ale konieczną decyzję dotyczącą naszego kalendarza koncertowego. Otóż odwołane zostają wszystkie koncerty z udziałem Kazika w okresie od stycznia do kwietnia. Dotyczy to również zaplanowanej tegorocznej trasy 'Kult Akustik'" - napisano w oświadczeniu.

Tymczasem 11 lutego w sieci pojawiło się pierwsze zdjęcie Kazika Staszewskiego od czasu jego problemów zdrowotnych. Lider Kultu zapozował do wspólnej fotografii z Muńkiem Staszczykiem z zespołu T.Love. "Punks Not Dead! Z wizytą u Przyjaciela" - czytamy w opisie. Kadr szybko obiegł media społecznościowe i został odebrany przez fanów jako pozytywny sygnał, zwłaszcza, że panowie pokazali się w dobrych humorach. "Jak dobrze Was widzieć, chłopaki. Cali i zdrowi", "Wspólny koncert to byłby sztos, zdrówka panowie", "Kazik, trzymaj się" - czytamy pod zdjęciem. Ujęcie, o którym mowa, zobaczycie w naszej galerii:

Muniek Staszczyk wsparł Kazika Staszewskiego w szpitalu. Opublikował poruszające nagranie

Kazik Staszewski w czasie pobytu w szpitalu mógł liczyć na wsparcie Muńka Staszczyka. 5 grudnia lider T.Love opublikował na Facebooku krótkie nagranie, w którym okazał wsparcie Staszewskiemu. - Cześć Kazik, stary kumplu. W imieniu T.Love, jakże i swoim, życzę ci wszystkiego najlepszego, jak najszybszego powrotu do zdrowia, żebyś wrócił do koncertów, do grania muzy, żebyś ucieszył wszystkich nas i swoich fanów jak najszybszym powrotem. Czekamy na ciebie. Pozdro. Trzymaj się! - mogliśmy usłyszeć.